Lagarde diz que processo desinflacionário terminou e juros do BCE seguirão dependentes de dados

São Paulo

06/10/2025 14h33

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta segunda-feira, 6, que o processo desinflacionário terminou na zona do euro, com a inflação próxima da meta de 2% e projetada para permanecer nesse nível nos próximos anos. Em discurso, ela destacou que o Conselho do BCE decidiu manter as taxas de juros inalteradas e reiterou que as futuras decisões "serão baseadas em nossa avaliação das perspectivas de inflação e dos riscos associados".

Segundo Lagarde, a política monetária continuará sendo definida "de forma dependente dos dados e reunião a reunião", considerando também "a dinâmica da inflação subjacente e a força da transmissão da política monetária".

A dirigente afirmou que, apesar das incertezas globais, a economia da área do euro tem "se mantido bem" nos últimos meses, e que essa resiliência "reflete a força de duas conquistas que às vezes damos como certas: o nosso Mercado Único e a nossa moeda única, o euro".

Lagarde ressaltou ainda que o mercado de trabalho continua sendo uma fonte de força para a economia europeia, apoiando o consumo, mesmo diante do enfraquecimento da demanda por mão de obra.

De acordo com as projeções da instituição, a economia da zona do euro deve crescer 1,2% em 2025, 1% em 2026 e 1,3% em 2027, enquanto a inflação média deve ficar em 2,1% no próximo ano, desacelerando para 1,7% e 1,9% nos dois anos seguintes.

Sobre o cenário internacional, a dirigente alertou que "as tensões geopolíticas continuam sendo uma fonte importante de incerteza", o que exige cautela nas próximas decisões do BCE.

