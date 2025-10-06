Kremlin diz que não há motivos para culpar Rússia por incidentes com drones na Europa

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta segunda-feira que não há razão para culpar a Rússia pelos drones avistados na Europa e rejeitou os comentários do chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, de que ele presumia que a Rússia estava por trás dos voos dos drones.

"Há muitos políticos na Europa que agora estão inclinados a culpar a Rússia por tudo. Eles fazem isso de forma irracional e indiscriminada", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres.

"Toda a história desses drones é, bem, realmente muito estranha, para dizer o mínimo", disse Peskov. "Não há razão para culpar a Rússia por isso."

(Reportagem de Anastasiya Lyrchikova)