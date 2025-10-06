Juiz é morto a tiros por réu dentro de tribunal na Albânia

Um juiz foi assassinado hoje em um tribunal em Tirana, capital da Albânia. O suspeito era réu em um julgamento e, segundo a imprensa internacional, atirou ao ver que iria perder o processo.

O que aconteceu

O homem, 30, atirou contra o juiz Astrit Kalaja quando passava por um julgamento. Segundo a imprensa internacional, a audiência estava acontecendo quando o homem sacou a arma e atirou por acreditar que perderia o processo.

O suspeito foi preso e sua arma apreendida. Não foram divulgadas informações sobre o caso ao qual ele respondia.

O juiz foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Outras duas pessoas, um pai e um filho, também foram atingidas, mas não correm risco de vida, segundo informações da polícia.

Caso suscitou debate sobre controle de armas. O primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama, prestou condolências e defendeu o controle de armas de fogo.

"Acredito que este trágico acontecimento é o argumento mais irrefutável para apoiar o endurecimento significativo da pena para a posse ilegal de armas", escreveu Rama. "Também rezo para que este momento chocante também incentive uma reflexão sobre a facilidade com que a posse ilegal de armas é geralmente tratada em processos judiciais", completou.

Ele também argumentou que é preciso um maior controle de segurança em tribunais. "Esta tragédia exige uma reflexão sobre o sistema de segurança interna dos tribunais", afirmou no X. Ele disse que não se deve excluir a Polícia da participação dos processos de segurança em nome da independência do judiciário.