Topo

Notícias

Jogos Universitários Brasileiros chegam ao Rio Grande do Norte

06/10/2025 16h58

Ações Sociais

Os Jubs também serão palco de ações sociais em Natal, como conta a coordenadora de responsabilidade social da entidade, Elaine Morellato. A primeira delas, que acontece ainda esta semana, é a visita de alunos do ensino fundamental, com idades a partir de 9 anos, ao Boulevard dos Atletas. As crianças conhecerão o espaço e acompanharão a rotina dos atletas, além de participarem de brincadeiras. Também serão realizadas ações voltadas para mulheres em situação de vulnerabilidade social. "A responsabilidade social é isso. Temos que mostrar o mínimo de impacto, deixar um legado e deixar uma mensagem", declarou. "Para as crianças, mostrar que elas são os futuros universitários, estarão nos Jubs no futuro. Eu, por exemplo, estive em Natal em 1999 como atleta e hoje estou como coordenadora. A ideia é essa, essa roda tem que continuar a girar", conclui.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Suprema Corte dos EUA rejeita recurso de ex-cúmplice de Epstein

Pressionado pelo PP a deixar ministério, Fufuca reforça apoio a Lula no MA

Ausência por doença entre controladores de voo tem leve aumento desde paralisação nos EUA

Haddad relata clima franco e boa vontade dos dois lados em conversa entre Lula e Trump

Israel mata membro do Hezbollah e esposa em ataque no Líbano; veja vídeo

Quem é e o que pensa Marco Rubio, que esteve em ligação de Lula e Trump

Em conferência, jovens debatem propostas para levar à COP30

Exportações para os Estados Unidos caem 20,3% após tarifaço

Trump diz que pode vir ao Brasil e elogia Lula após ligação: 'Bom homem'

Bolsonaro deve conseguir prisão domiciliar no STF, mas pode não ser de imediato

LeBron James promete 'decisão das decisões' e alimenta rumores de aposentadoria