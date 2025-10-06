Topo

Israel mata membro do Hezbollah e esposa em ataque no Líbano; veja vídeo

Ataque deixou membro do Hezbollah e a esposa dele mortos Imagem: Reprodução/Reuters
O Exército de Israel matou, hoje, um membro do grupo extremista Hezbollah, em ataque na cidade de Zibdin, no sul do Líbano.

O que aconteceu

Ataque realizado com drone matou Hassan Ali Jamil Atwi e uma mulher apontada como esposa dele, que não teve o nome divulgado. As informações são da agência de notícias Reuters.

Vídeo mostra o momento em que os dois foram mortos. Nas imagens, é possível ver um carro estacionado e a mulher indo em direção ao veículo. O marido dela, Hassan, já estava dentro do automóvel.

Na sequência, ocorre a explosão no momento em que a rua estava movimentada. Outras pessoas que estavam próximas ao local do ataque correm e tentam se proteger. Não há registros de feridos além dos alvos abatidos.

Israel assumiu a autoria do ataque. Nas redes sociais, o porta-voz do exército israelense, Avichay Andrade, descreveu Hassan como "um elemento terrorista central na unidade de defesa aérea do Hezbollah".

Exército israelense tem feito ataques sucessivos no sul do Líbano. Israel justifica as incursões como necessárias para combater o Hezbollah. No mês passado, outro ataque com drone matou cinco pessoas, inclusive três crianças.

Em novembro passado, Líbano e Israel concordaram em dar uma trégua ao conflito entre os países. Desde então, países como Estados Unidos e Arábia Saudita pressionam o Líbano para desarmar o Hezbollah. O grupo extremista, por sua vez, tem como principal apoiador o Irã.

*Com informações da Reuters

