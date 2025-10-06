Israel deporta Greta Thunberg e 170 outros ativistas para Grécia e Eslováquia

Por Olivia Le Poidevin e David Latona e Howard Goller

(Reuters) - Israel disse que deportou nesta segunda-feira a ativista Greta Thunberg e outros 170 ativistas de uma flotilha internacional impedida por forças israelenses na semana passada de entregar ajuda a Gaza, enviando-os para a Grécia e Eslováquia.

Anteriormente, ativistas suíços e espanhóis da flotilha disseram que foram submetidos a condições desumanas durante sua detenção pelas forças israelenses. As expulsões desta segunda-feira elevaram para 341 o número total de deportados dos 479 detidos.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel emitiu uma declaração, acompanhada de fotos de Thunberg no aeroporto, dizendo que os direitos legais de todos os participantes foram respeitados e que a única violência envolveu um ativista que mordeu uma médica na prisão israelense de Ketziot.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel disse que Thunberg, uma ativista sueca que luta principalmente contra as mudanças climáticas, embarcou em um avião na base aérea de Ramon, no deserto de Negev, em Israel. Israel classificou a flotilha como um golpe publicitário.

Os deportados são cidadãos da Grécia, Itália, França, Irlanda, Suécia, Polônia, Alemanha, Bulgária, Lituânia, Áustria, Luxemburgo, Finlândia, Dinamarca, Eslováquia, Suíça, Noruega, Reino Unido, Sérvia e Estados Unidos, informou o Ministério das Relações Exteriores.

ATIVISTAS ALEGAM MAUS-TRATOS

Entre os nove membros da flotilha que chegaram em casa na Suíça, alguns alegaram privação de sono, falta de água e comida, além de terem sido espancados, chutados e trancados em uma gaiola, disse o grupo que os representa em um comunicado.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel rejeitou as alegações.

Os ativistas espanhóis também alegaram maus-tratos ao chegarem à Espanha no final do domingo, após serem deportados.

"Eles nos espancaram, nos arrastaram pelo chão, vendaram nossos olhos, amarraram nossas mãos e pés, nos colocaram em gaiolas e nos insultaram", disse o advogado Rafael Borrego a repórteres no aeroporto de Madri.

Ativistas suecos disseram no sábado que Thunberg foi empurrada e forçada a usar uma bandeira israelense durante sua detenção, enquanto outros disseram que tiveram alimentos limpos e água retidos e tiveram seus medicamentos e pertences confiscados.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel descreveu como "mentiras completas" os relatos generalizados de que os detidos foram maltratados após a interceptação da flotilha.

Um porta-voz disse à Reuters no fim de semana que todos os detidos tiveram acesso a água, comida e banheiros, acrescentando: "não lhes foi negado o acesso a um advogado e todos os seus direitos legais foram totalmente respeitados".

No domingo, a Embaixada da Suíça em Tel Aviv visitou 10 cidadãos suíços e disse que todos estavam "em condições relativamente boas de saúde, dadas as circunstâncias".

A ex-prefeita de Barcelona Ada Colau, que também estava na flotilha, disse que houve "maus-tratos, mas isso não é nada comparado ao que o povo palestino sofre todos os dias".

(Reportagem de Olivia Le Poidevin, David Latona, Alexander Cornwell e Howard Goller)