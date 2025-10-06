Intoxicação por metanol: em quais cidades de SP foram registrados casos

O estado de São Paulo concentra 192 das 225 notificações de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica registradas no país, segundo balanço do Ministério da Saúde de ontem. Desse total no estado, 14 casos foram confirmados e 178 estão em investigação.

Municípios com notificações em SP

São Paulo: 109 casos (11 confirmados, 85 suspeitos, 13 descartados); 6 mortes (2 confirmadas,4 suspeitas).

109 casos (11 confirmados, 85 suspeitos, 13 descartados); 6 mortes (2 confirmadas,4 suspeitas). São Bernardo do Campo: 45 casos (1 confirmado, 44 suspeitos); 2 mortes suspeitas.

45 casos (1 confirmado, 44 suspeitos); 2 mortes suspeitas. Osasco: 11 casos suspeitos.

11 casos suspeitos. Diadema: 8 casos suspeitos.

8 casos suspeitos. Santo André: 8 casos suspeitos.

8 casos suspeitos. Guarulhos: 2 casos suspeitos.

2 casos suspeitos. São José dos Campos: 2 casos suspeitos.

2 casos suspeitos. Demais cidades com um caso cada: Araçatuba, Cajuru, Carapicuíba, Cubatão, Embu, Embu das Artes, Ferraz de Vasconcelos, Itapecerica da Serra, Itaquaquecetuba, Jacareí, Jundiaí, Limeira, Mauá, Ribeirão Preto, Rio Claro, Santos, São Vicente, Taboão da Serra, Vinhedo.

Bahia e Espírito Santo descartaram os casos que haviam sido registrados. Com isso, o número nacional considera apenas os confirmados e investigados, sem incluir as notificações já descartadas.

O metanol é um insumo de combustíveis e não pode ser ingerido, mas vem sendo usado ilegalmente na adulteração de bebidas alcoólicas. Os casos em São Paulo estão associados ao consumo de destilados como gim, vodca e uísque.

A Polícia Civil apura a ação de fábricas clandestinas que teriam usado metanol para higienizar garrafas falsificadas. Mais de mil recipientes foram apreendidos em operações com a Vigilância Sanitária. Parte das amostras já testou positivo para metanol, segundo o Instituto de Criminalística.

Sintomas e riscos

Pequenas doses de metanol podem ser fatais. Os primeiros sintomas costumam ser confundidos com uma ressaca comum, como náusea, tontura e dor de cabeça. Em até 24 horas, podem surgir sinais graves como visão borrada e respiração acelerada. Em 48 horas, há risco de cegueira irreversível, falência de órgãos e morte.

O tratamento padrão contra intoxicação por metanol é feito com fomepizol, importado emergencialmente pelo governo. O Brasil adquiriu 2.500 unidades do medicamento, que bloqueia a transformação do metanol em substâncias tóxicas. Como alternativa, é usado o etanol farmacêutico, produzido por laboratórios e farmácias de manipulação.

Especialistas alertam que o metanol não altera cor, cheiro ou sabor da bebida. Por isso, só exames laboratoriais podem confirmar a presença da substância. Autoridades recomendam atenção a embalagens suspeitas, preços muito abaixo do mercado e ausência de nota fiscal. A Abrasel orienta que garrafas de destilados sejam inutilizadas após o consumo para evitar reutilização por falsificadores.

*Com informações de Estadão Conteúdo