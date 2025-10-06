Intercement apresenta novo plano de recuperação

Topo

06/10/2025 06h45

(Reuters) - A Intercement Brasil disse na noite de domingo que apresentou uma nova versão do seu plano de recuperação judicial, em conjunto com outras empresas do grupo, que passará por votação na assembleia geral de credores nesta segunda-feira, conforme fato relevante.

A empresa disse que o plano reflete um acordo feito com um grupo de credores financeiros e preserva as condições de pagamento oferecidas aos fornecedores.

O novo plano inclui a venda de títulos da cementeira argentina Loma Negra equivalente a US$500 milhões, além do resgate e recompra de participação da holding Mover, que controla a Intercement, mediante pagamento de R$450 milhões após a capitalização.

"A apresentação do plano representa uma etapa importante dos esforços de reestruturação financeira da companhia, consolidando o intenso diálogo construtivo com seus credores financeiros, fornecedores e colaboradores", disse.

O processo de recuperação se encontra em curso na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

A Intercement é uma das maiores do setor no Brasil e na América Latina e apresentou plano de recuperação judicial em 11 de fevereiro após listar dívidas de cerca de R$15,6 bilhões.

(Por Michael Susin em Barcelona)

