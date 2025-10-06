Topo

Notícias

Índices de Wall Street abrem em alta com impulso de IA

06/10/2025 10h37

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta segunda-feira, uma vez que a parceria da AMD com a OpenAI para fornecimento de chips se tornou o mais recente de uma série de acordos envolvendo IA e ajudou a aliviar as preocupações em torno de uma prolongada paralisação do governo dos Estados Unidos.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,04% na abertura, para 46.776,04 pontos. O S&P 500 ganhava 0,27%, a 6.733,86 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,50%, para 22.894,352 pontos.

(Reportagem de Niket Nishant e Sukriti Gupta em Bengaluru)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Principal diplomata do Vaticano diz que Israel está realizando um massacre em Gaza

Após forte calor, SP deve registrar queda brusca na temperatura amanhã

Sem estrelas e com várias novidades, Uruguai divulga lista de convocados para amistosos de outubro

Caso Ruy Ferraz Fontes: líder do PCC no ABC é o 5º suspeito preso

Lula e Trump conversam em tom amistoso e concordam em se reunir pessoalmente em breve, diz Planalto

Número de mortos no desabamento de escola na Indonésia sobe para 65, buscas continuam

Ministério da Justiça chama indústria de bebidas para discutir crise do metanol

Abimaq: maior área de plantio em safra pode impulsionar venda de máquina agrícola

Operação da PF contra cúpula de facção prende três no Amazonas

Lula pede a Trump que retire tarifas a produtos brasileiros (Planalto)

Caso Ruy Ferraz: Polícia prende mais um suspeito de atuar no assassinato