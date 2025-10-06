Índices de Wall Street abrem em alta com impulso de IA

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta segunda-feira, uma vez que a parceria da AMD com a OpenAI para fornecimento de chips se tornou o mais recente de uma série de acordos envolvendo IA e ajudou a aliviar as preocupações em torno de uma prolongada paralisação do governo dos Estados Unidos.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,04% na abertura, para 46.776,04 pontos. O S&P 500 ganhava 0,27%, a 6.733,86 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,50%, para 22.894,352 pontos.

(Reportagem de Niket Nishant e Sukriti Gupta em Bengaluru)