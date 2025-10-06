Topo

Notícias

Índice de Gini: desigualdade em metrópoles tem menor nível histórico

06/10/2025 18h39

Por outro lado, apesar de também ter caído, a diferença entre os dois extremos da pirâmide continua bastante expressiva. No ano passado, os 10% mais ricos tiveram rendimentos 15,5 vezes maiores do que os 40% mais pobres.

O professor explica que o coeficiente de Gini acima de 0,5 já é um nível de desigualdade muito alto, e ressalta que a taxa de pobreza nas metrópoles é de quase 20%.

"Tudo isso indica uma situação social que não é nada desejável. Então, se a gente olhar só a foto não há nada a se comemorar. Agora, quando você olha o movimento dos últimos anos, ou seja, o filme dos últimos anos, aí a gente tem motivos para se alegrar um pouco mais, e ser um pouco mais otimista, porque é um movimento de melhoria, de redução da pobreza, de aumento da renda média." pondera.

O boletim congrega dados das 20 Regiões Metropolitanas do país (Manaus, Belém, Macapá, Grande São Luís, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, Belo Horizonte, Grande Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Vale do Rio Cuiabá e Goiânia) e também de Brasília e da Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina.

"Mais de 40% da população brasileira está nas metrópoles, o que significa mais de 80 milhões de pessoas. E dentro das nossas regiões metropolitanas, a gente encontra alguns dos maiores desafios para consolidar a cidadania no Brasil, em especial para as camadas mais pobres. E quando a gente analisa a desigualdade dentro dessas regiões, a gente tá falando daquela desigualdade que o morador encara diariamente" enfatiza Salata.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Carlos Bolsonaro critica discurso de 'união da direita' e cita falta de apoio ao pai

Primeira rodada de diálogos entre Hamas e mediadores termina com "atmosfera positiva", segundo meios ligados ao Egito

Não há casos de contaminação da cerveja Heineken por metanol no Brasil

Brasil tem 17 casos confirmados e 200 suspeitos de intoxicação por metanol

Rio de Janeiro investiga um caso suspeito de intoxicação por metanol

Nunes veta concessão de terreno público para ONG de mãe de vereador

Líder norte-coreano diz a Putin que aliança entre os dois vai crescer

Wall Street fecha em alta por ações tecnológicas e de IA

Tarcísio diz ser devedor da Justiça Eleitoral após receber homenagem do órgão em São Paulo

Trump diz que Hamas 'está aceitando coisas importantes' por paz em Gaza

Mapeamento pode salvar ou condenar o leito dos oceanos?