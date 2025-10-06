Topo

IGet mostra alta de 9,4% nas vendas no varejo no Brasil em setembro

06/10/2025 14h03

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas no varejo brasileiro cresceram 9,4% em setembro em relação ao mesmo período do ano passado, mas apenas 0,1% ante agosto, conforme o indicador IGet, desenvolvido pelo Departamento Econômico do Santander no Brasil em parceria com a Getnet, empresa de pagamentos do grupo espanhol.

Quando excluídas as vendas de materiais de construção e partes e peças automotivas (IGet Restrito), houve expansão de 14% ano a ano de 0,2% na comparação mensal, segundo o relatório publicado nesta segunda-feira.

"Impulsos como a linha de crédito consignado para trabalhadores do setor privado e o pagamento de precatórios, além do mercado de trabalho ainda aquecido, aparentam ser fatores que auxiliam a resiliência da atividade", afirmaram Gabriel Couto e Rodolfo Pavan, que assinam o relatório.

"Em contrapartida, avaliamos que a política monetária restritiva deve seguir impactando a atividade econômica à frente", acrescentaram os economistas.

O estudo também mostrou que a atividade no setor de serviços às famílias encolheu 8,2% em setembro na comparação com o mesmo período de 2024 e 4% em relação ao mês anterior.

