Idosos e mais pobres são maioria em milícia de Maduro para combater os EUA

Nicolás Maduro afirmou em pronunciamento televisionado na segunda que está se preparando para declarar estado de emergência para proteger o país em caso de ataque dos EUA. O presidente da Venezuela prepara milícias de civis para lutar contra as tropas americanas, uma iniciativa já publicamente ridicularizada por Donald Trump.

O que aconteceu

Tensões cresceram entre EUA e Venezuela nos últimos meses; Maduro é considerado narcotraficante e americanos oferecem recompensa para quem ajudar a capturá-lo. EUA estão dispostos a pagar US$ 50 milhões (R$ 267 milhões) por pistas que levem à prisão do presidente por tráfico de drogas. O venezuelano também é acusado de ter "estrangulado a democracia".

Forças armadas americanas já atacaram pelo menos quatro embarcações do país no Caribe, sob a alegação de que carregavam drogas e armas. O presidente dos EUA também já ordenou o envio de dez caças F-35 para a base aérea de Porto Rico, em mais uma demonstração de força contra a Venezuela.

Maduro convocou reservistas e "todo o povo" para um alistamento em agosto com o intuito de formar uma milícia contra Trump. Treinamentos acontecem nas sedes de quartéis militares, em praças públicas centrais e nas "bases populares de defesa integral", segundo a AFP. A cobertura do território foi idealizada com 4,5 milhões de milicianos, a maioria civis a serem treinados em 5.300 destas unidades comunitárias de milícias.

No fim do último mês, Trump ironizou as milícias de Maduro, dizendo que são "uma ameaça muito séria" —entre aspas mesmo. O comentário foi feito em sua rede social, Truth Social, acompanhado de um vídeo dos treinamentos venezuelanos.

'Coação social'

Milícia ridicularizada por Trump é composta por idosos e venezuelanos pobres, dependentes de auxílios do governo de Maduro. Segundo a emissora alemã Deutsche Welle, jornadas de treinamento militar também já foram realizadas com funcionários de empresas estatais.

Na Venezuela, existe um mecanismo de coação social. Aqueles que dependem de ajuda direta do Estado, como muitos idosos, se alistam porque existem mecanismos de controle que não são abertos, mas que estão ativados. Há pessoas que participam de programas sociais que, embora reduzidos, representam alguma renda, ou temem perder questões relacionadas a algum tipo de cota para um neto, uma filha, etc. Acadêmico venezuelano, em condição de anonimato, à DW

Pressão vêm dos próprios líderes comunitários; "chefe do quarteirão" distribui a comida e faz visitas para incentivar o recrutamento. Fonte anônima também relatou à emissora alemã que a coação é eficiente porque tem "cara", vem de quem se conhece e depende. Há muitos vulneráveis ainda porque o mercado de trabalho local está destruído. Pessoas muito pobres, por isso, estariam se tornando milicianos como questão de sobrevivência e não por apoio ideológico.

No último dia 20, Maduro enviou a Força Armada Bolivariana a comunidades para "convocar, revisar e ensinar a todos os que se alistaram, vizinhos e vizinhas, o manuseio do sistema de armas". A informação foi dada pelo próprio presidente em pronunciamento.

Estudiosos acreditam que recrutamento popular pode ser uma estratégia de segurança interna, e não externa. A intenção de Maduro poderia ser unir os venezuelanos em torno de um inimigo comum, mais do que "assustar" Trump ostentando o poderio militar da Venezuela.

As milícias bolivarianas sempre foram um instrumento de organização política mais do que de 'defesa' real. Mas têm suas raízes no conceito comunista do 'povo em armas' e de que a defesa da 'revolução' é um ato popular. Evan Ellis, pesquisador de estudos latino-americanos na Escola Superior de Guerra do Exército dos EUA, também à DW

Bairros mais pobres eram onde havia mais apoiadores do regime, mas delas também têm saído muitos venezuelanos descontentes que buscam refúgio em outros países. É incerto se, em caso de luta armada, eles estariam dispostos a defender o regime de Maduro.

Distribuição de armas em áreas marginalizadas cria risco para venezuelanos. Críticos como Ellis veem possibilidade de que violência urbana cresça no país com a empreitada.

Maduro já apoia demonstrações populares anti-EUA e pró-milícia, o que demonstra que recrutamento como estratégia de política interna pode estar funcionando. No último mês, centenas de membros das milícias participaram de uma parada com as Forças Armadas em Caracas, e o presidente descreveu o evento como a "unificação de um povo empoderado".

O governo venezuelano organizou um "tour" de protesto de pescadores milicianos no fim de setembro, do qual a rede americana CNN participou. Pouco mais de 100 pescadores protestaram em seus barcos na Baía de Juan Griego para rejeitar a violência americana e mostrar seu preparo para se defender. "Não sei o quão preparados eles estão para um míssil, mas o que posso dizer é que há pessoas que estão se organizando", contou o pescador Carlos Caravallo, 39, miliciano já registrado, à emissora. Segundo Caravallo, os treinamentos têm aumentado em frequência.