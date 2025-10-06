Ibovespa tem queda discreda com Vale atenuando pressão de realização de lucros

Topo

06/10/2025 17h07

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com um declínio modesto nesta segunda-feira, com a performance robusta de nomes como Vale e Embraer atenuando a pressão negativa de movimentos de realização de lucros que têm marcado os primeiros pregões de outubro.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,35%, a 143.692,67 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 143.375,67 pontos na mínima e 144.531,61 pontos na máxima.

O volume financeiro somava R$14,4 bilhões antes dos ajustes finais do pregão.

(Por Paula Arend Laier)

