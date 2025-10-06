Ibovespa recua com realização de lucros, mas Vale e Embraer atenuam perda

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com um declínio relativamente modesto nesta segunda-feira, com a performance robusta de nomes como Vale e Embraer atenuando pressão negativa de movimentos de realização de lucros que têm marcado os primeiros pregões de outubro.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,41%, a 143.608,08 pontos, tendo marcado 143.375,67 pontos na mínima e 144.531,61 pontos na máxima. O volume financeiro somou apenas R$16,67 bilhões.

Após renovar máximas em setembro, quando ampliou a alta em 2025 para cerca de 22%, o Ibovespa tem mostrado correção negativa em outubro, com um declínio de 1,8% acumulado até o momento.

De acordo com analistas do Itaú BBA, o Ibovespa segue em um movimento de realização de lucros que tem como suporte principal os 141.300 pontos, patamar que mantém o índice em tendência de alta no curto prazo.

Do lado da alta, acrescentaram no relatório Diário do Grafista, a primeira resistência está em 146.000 antes da máxima deixada em 147.578 pontos. Caso consiga superá-la, o movimento de subida retomará em direção aos 150.000 e 165.000 pontos.

"Em nossa visão, adiamos e ficamos descolados do momento internacional que é de buscar novas máximas. Agora, temos menos ações em tendência de alta e o cenário de alta seletiva...fica mais evidente neste momento."

Em Wall Street, o S&P 500 e o Nasdaq renovaram recordes de fechamento, com negociações de ações de empresas relacionadas à inteligência artificial impulsionando o otimismo de investidores, mesmo com a paralisação do governo dos Estados Unidos se estendendo pelo sexto dia.

Na visão do estrategista Felipe Paletta, da EQI Research, a bolsa reflete apropriação de ganhos conquistados nas últimas semanas, marcadas por um ambiente global bastante movimentado.

"Um movimento de correção...(com o investidor) até aproveitando para fazer alguma reciclagem de posições", afirmou, chamando a atenção para o volume reduzido no pregão.

No radar do dia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente norte-americano, Donald Trump, concordaram nesta segunda-feira em se encontrarem pessoalmente em breve, depois de um primeiro telefonema entre ambos, nesta manhã.

O governo brasileiro afirmou que a conversa teve um "tom amistoso", o que foi endossado por Trump, que disse que teve uma conversa "muito boa" com Lula. Mas não houve nenhuma novidade de fato sobre as relações entre os dois países e sobre o tarifaço norte-americano contra o Brasil.

DESTAQUES

- VALE ON valorizou-se 1,71%. Relatório amplo do setor pelo UBS BB elevou o preço-alvo das ações da Vale para R$63, enquanto manteve recomendação neutra, em meio a expectativas para os números do terceiro trimestre. No setor, CSN MINERAÇÃO ON subiu 3,41%, CSN ON fechou em alta de 6,46%, USIMINAS PNA avançou 3,39% e GERDAU PN terminou em baixa de 0,29%. CBA ON, que não está no Ibovespa, saltou 9,07%.

- PETROBRAS PN caiu 0,9%, apesar da alta dos preços do petróleo no exterior. A estatal divulgou nesta segunda-feira que assinou cinco contratos de serviços que somam R$9,6 bilhões para projeto que visa a integração entre a Refinaria Duque de Caxias (Reduc) e o Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí (RJ), com a ampliação de produção de derivados, como diesel S-10 e lubrificantes. PETROBRAS ON recuou 0,57%.

- ITAÚ UNIBANCO PN perdeu 1,15%, em sessão de fraqueza dos bancos, o que também pesou no Ibovespa. BRADESCO PN caiu 0,58%, SANTANDER BRASIL UNIT cedeu 0,83% e BANCO DO BRASIL ON recuou 0,78%.

- EMBRAER ON avançou 1,58%, após divulgar que a Suécia comprou nesta segunda-feira quatro cargueiros C-390 Millennium da companhia, dentro de um programa europeu de aquisição em conjunto com a Holanda e a Áustria. O contrato inclui sete opções de compra adicionais. Analistas do BTG Pactual afirmaram que, apesar da encomenda ser esperada pelo mercado, após um acordo preliminar revelado mais cedo neste ano, as sete opções de compra são "uma surpresa positiva".

- NATURA ON recuou 3,7%, em sessão negativa para empresas sensíveis à economia doméstica, dadas as perspectivas de desaceleração da atividade, com AZZAS 2154 ON caindo 2,75% e C&A MODAS ON perdendo 2,65%.

- BRASKEM PNA subiu 3,36%, tendo no radar a decisão da petroquímica de sacar US$1 bilhão de uma linha de crédito standby, elevando seu saldo preliminar de caixa disponível para US$2,3 bilhões. A empresa disse que a medida se alinha com sua estratégia de "gestão de caixa conservadora".

- GPA ON fechou em alta de 2,08%, revertendo as perdas do começo do pregão, marcado por assembleia de acionistas que elegeu um novo conselho de administração. Entre as mudanças, está a ausência do veterano Ronaldo Iabrudi. O empresário André Coelho Diniz, da rede mineira de supermercados Coelho Diniz, se manteve como membro independente, assim como o presidente-executivo, Marcelo Pimentel, também permaneceu como integrante do colegiado. A eleição das cadeiras de presidente e vice será na primeira reunião do novo conselho, que ainda será marcada.

- KLABIN UNIT perdeu 2,58% e SUZANO ON caiu 2,37%. Analistas do UBS BB cortaram os preços-alvo dos papéis, esperando resultado mais fraco das empresas de papel e celulose no terceiro trimestre, à medida que os preços mais baixos anteriores da celulose continuam impactando os resultados, embora as empresas tenham anunciado aumentos recentes nos preços da commodity.