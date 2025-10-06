Topo

Notícias

Ibovespa abre com viés positivo endossado por exterior

06/10/2025 10h07

(Reuters) - O Ibovespa abria com viés positivo nesta segunda-feira, endossado pelo cenário externo, com o noticiário corporativo destacando anúncio da Sabesp no fim de semana de compra do controle da Empresa Metropolitana de Água e Energia (EMAE) por R$1,1 bilhão.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação positiva de 0,06%, a 144.288,49 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, avançava 0,11%.

(Por Paula Arend Laier)

