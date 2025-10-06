Topo

Notícias

Homem é preso e dois são apreendidos após invasão de casa no Itaim Bibi

São Paulo, 06

06/10/2025 16h54

Um homem de 25 anos foi preso e dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos após invadirem uma residência no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo. O caso ocorreu na madrugada de domingo, 5, por volta das 2 horas da manhã. Durante troca de tiros, um suspeito foi baleado.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, policiais militares foram acionados e encontraram os três suspeitos em um veículo. "Um dos suspeitos foi baleado e socorrido ao Hospital São Paulo, onde recebeu atendimento médico", disse.

Ainda de acordo com as investigações, o veículo utilizado pelo grupo apresentava sinais de adulteração.

A perícia foi acionada e o caso registrado no 27º Distrito Policial (Campo Belo) como furto, localização e apreensão de objeto, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, lesão corporal decorrente de intervenção policial e corrupção de menores.

