Haddad diz que tensões entre Brasil e EUA não tem razão para prosperar

06/10/2025 20h13

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira acreditar que as tensões comerciais e políticas entre os Estados Unidos e o Brasil não devem se sustentar por mais tempo.

"Do anúncio do tarifaço para cá, muita informação chegou", disse Haddad em entrevista à TV Record. "Então, eu realmente não acredito que essa tensão vai prosperar. Não tem razão para prosperar."

O ministro afirmou ainda que a ligação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu homólogo norte-americano, Donald Trump, mais cedo foi tranquila e que, conforme mais informações corretas chegarem aos EUA, a questão deve se normalizar.

"Eu penso que agora as coisas vão transcorrer como deve ser. A relação bilateral tem 2 séculos. Obviamente nós temos a melhor das expectativas", disse o ministro.

Mais cedo, Lula e Trump tiveram um telefonema em que trataram das tarifas impostas pelos EUA e da abertura de negociações entre os dois países. Eles também concordaram em encontrar-se pessoalmente em breve.

(Por Victor Borges)

