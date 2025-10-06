'Nós compramos um negócio para agregar a nossa experiência', diz Semenzato

"A gente não compra um negócio para tirar o sócio-fundador. Nós compramos um negócio em que a gente se apaixona inclusive pelo sócio-fundador e agregamos toda a nossa experiência", afirma José Carlos Semenzato, fundador e presidente do Conselho do Grupo SMZTO. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Grupo SMZTO é um fundo brasileiro de 'private equity' especializado em franquias. Marcas como Espaçolaser, OdontoCompany, Oakberry, Peça Rara, Terça da Serra, Royal Face e Carflix, entre outras, já receberam capital desses investidores. Semenzato é também um dos jurados investidores do programa "Shark Tank Brasil", no Sony Channel.

Hoje, a gente parte de uma premissa de que precisa ter de 10 a 20 lojas já testadas para que a SMZTO invista nessa empresa. Junto com esse empreendedor, nós trazemos todos esses 30 anos de aprendizado em expansão, colocando governança, escolhendo os melhores profissionais nas áreas, buscando um especialista em marketing e os melhores canais para expandir esse negócio.

José Carlos Semenzato, fundador do Grupo SMZTO

Grupo SMZTO foi criado em 2010. Antes, Semenzato esteve à frente da Microlins, empresa de educação profissionalizante fundada por ele em 1991. A Microlins chegou a ter 700 unidades e foi vendida em 2010.

Escolha das marcas para investir. Na entrevista, Semenzato diz que o Grupo SMZTO vende credibilidade e confiança. "Nossa primeira visão é: esse negócio é bom, para de pé, tem margem para remunerar toda a cadeia envolvida, fornecedor, franqueado, franqueador? O consumidor ficará satisfeito com a proposta de valor que é entregue? Ok, todos os itens checados. Então, agora nós podemos oferecer aos investidores", declara.