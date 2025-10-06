Topo

Notícias

'Nós compramos um negócio para agregar a nossa experiência', diz Semenzato

do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

06/10/2025 14h00

"A gente não compra um negócio para tirar o sócio-fundador. Nós compramos um negócio em que a gente se apaixona inclusive pelo sócio-fundador e agregamos toda a nossa experiência", afirma José Carlos Semenzato, fundador e presidente do Conselho do Grupo SMZTO. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Grupo SMZTO é um fundo brasileiro de 'private equity' especializado em franquias. Marcas como Espaçolaser, OdontoCompany, Oakberry, Peça Rara, Terça da Serra, Royal Face e Carflix, entre outras, já receberam capital desses investidores. Semenzato é também um dos jurados investidores do programa "Shark Tank Brasil", no Sony Channel.

Hoje, a gente parte de uma premissa de que precisa ter de 10 a 20 lojas já testadas para que a SMZTO invista nessa empresa. Junto com esse empreendedor, nós trazemos todos esses 30 anos de aprendizado em expansão, colocando governança, escolhendo os melhores profissionais nas áreas, buscando um especialista em marketing e os melhores canais para expandir esse negócio.
José Carlos Semenzato, fundador do Grupo SMZTO

Grupo SMZTO foi criado em 2010. Antes, Semenzato esteve à frente da Microlins, empresa de educação profissionalizante fundada por ele em 1991. A Microlins chegou a ter 700 unidades e foi vendida em 2010.

Escolha das marcas para investir. Na entrevista, Semenzato diz que o Grupo SMZTO vende credibilidade e confiança. "Nossa primeira visão é: esse negócio é bom, para de pé, tem margem para remunerar toda a cadeia envolvida, fornecedor, franqueado, franqueador? O consumidor ficará satisfeito com a proposta de valor que é entregue? Ok, todos os itens checados. Então, agora nós podemos oferecer aos investidores", declara.

O Grupo SMZTO chancela e diz: 'Nessa marca você pode investir porque esse negócio é bom'. E isso que se torna uma responsabilidade muito grande nos ombros, o que faz com que a gente fique às vezes um ano, um ano e meio namorando uma marca para fazer uma aquisição.
José Carlos Semenzato, fundador do Grupo SMZTO

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

STF tem 4 votos para manter Moro como réu em ação sobre calúnia a Gilmar

EUA suspendem sanções contra ex-presidente do Paraguai Cartes

Bashar al-Assad foi hospitalizado em Moscou após envenenamento, diz ONG síria

Candidatos ligados a Lula e Bolsonaro têm disputa apertada pelo Senado por SP, mostra pesquisa

Illinois se torna mais recente campo de batalha jurídico sobre uso da Guarda Nacional por Trump

Tráfico de crianças: herdeiros de orfanato em SP terão de pagar R$ 500 mil

Padilha detalha plano da Saúde contra crise do metanol: 'Situação anormal'

Greta Thunberg chega a Atenas junto com membros da flotilha por Gaza expulsos de Israel

Alckmin diz que reunião de Lula com Trump foi melhor do que o esperado

Milei lança livro cantando rock em meio à crise política

'Não somos heróis, estamos fazendo o mínimo', diz Greta após deportação