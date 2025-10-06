Grupo Multi vende negócio para pets por R$ 15 milhões para otimizar portfólio

O Grupo Multi (Multilaser) informou nesta segunda-feira, 6, que vendeu a sua operação Pet, que inclui negócios de tapetes higiênicos para pets, para o Grupo Bun. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o negócio envolve a transferência integral dos ativos que compõem a Unidade Pet, incluindo, entre outros, maquinário, estoques, inventário, marcas e contratos relacionados.

Segundo a companhia, o valor total da transação é de R$ 15 milhões e está sujeito a ajustes de inventário e outras condições usuais neste tipo de contrato, a serem apurados na data de fechamento. O negócio, de acordo com o comunicado, está condicionado ao cumprimento de determinadas condições suspensivas, incluindo a sua aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

"A alienação da Unidade Pet representa um movimento estratégico de otimização de portfólio da companhia. Este desinvestimento pontual está alinhado ao foco na alocação de capital e direcionamento de investimentos para as demais unidades de negócio", disse o Grupo Multi.