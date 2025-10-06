Topo

Notícias

Greta Thunberg chega a Atenas junto com membros da flotilha por Gaza expulsos de Israel

06/10/2025 15h16

A ativista sueca Greta Thunberg chegou a Atenas na noite desta segunda-feira (6), horário local, junto com outros 160 cidadãos expulsos para a Grécia desde Israel por participarem de uma flotilha de ajuda a Gaza, constataram jornalistas da AFP.

Os ativistas viajavam na chamada flotilha Global Sumud, que tinha como objetivo romper o bloqueio israelense para entregar ajuda humanitária em Gaza, onde a ONU declarou um estado de fome após dois anos de guerra.

No entanto, a flotilha, composta por 45 embarcações, foi interceptada por Israel em águas internacionais na última quarta-feira e mais de 400 pessoas foram detidas, segundo autoridades israelenses.

Dessas, 171 foram expulsas de Israel nesta segunda-feira por via aérea e 161 chegaram a Atenas, entre elas Thunberg. As 10 restantes foram enviadas para a Eslováquia.

Ativistas exibiram uma enorme bandeira palestina na área de chegadas do Aeroporto Internacional de Atenas e deram as boas-vindas aos expulsos, cantando "Liberdade para a Palestina!" e "Viva a flotilha!"

Thunberg, por sua vez, classificou a flotilha Global Sumud como "a maior tentativa já feita por mar para romper o ilegal e desumano cerco israelense".

"É uma vergonha que esta missão tenha que existir!", acrescentou a ativista de 22 anos, e instou o mundo a agir para evitar o "genocídio" dos palestinos por parte de Israel.

"Nem sequer estamos vendo o mínimo por parte de nossos governos", ela acrescentou.

Segundo o ministério grego das Relações Exteriores, o avião que aterrissou em Atenas trouxe 10 cidadãos deste país e 134 cidadãos de outros 15 países europeus.

Em Bratislava, o Ministério das Relações Exteriores confirmou a chegada de um cidadão eslovaco junto com outras nove pessoas dos Países Baixos, Canadá e Estados Unidos.

Lara Souza, esposa do ativista brasileiro Thiago Ávila, disse em entrevista ao jornal Al Jazeera que seu marido foi preso em águas internacionais depois que a flotilha foi interceptada por forças israelenses e transferido para uma prisão entre Gaza e o Egito.

A flotilha Global Sumud partiu de Barcelona no início de setembro e foi abordada pela Marinha israelense ao largo do Egito e da Faixa de Gaza entre 1º e 3 de outubro.

Israel, que acusa a flotilha de ser parte do movimento islamista armado Hamas, afirmou que os barcos violaram uma zona de exclusão e disse que havia encontrado pouca ajuda humanitária nas embarcações.

Cerca de 138 membros da flotilha ainda permanecem detidos em Israel, afirmou o ministério das Relações Exteriores israelense à AFP.

acc/jd/jsa/rnr/jvb/rnr/mb/lm/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Padilha detalha plano da Saúde contra crise do metanol: 'Situação anormal'

Greta Thunberg chega a Atenas junto com membros da flotilha por Gaza expulsos de Israel

Alckmin diz que reunião de Lula com Trump foi melhor do que o esperado

Milei lança livro cantando rock em meio à crise política

'Não somos heróis, estamos fazendo o mínimo', diz Greta após deportação

STF marca para novembro julgamento do núcleo de ações coercitivas do plano de golpe

Bandeira pirata de One Piece é símbolo da rebeldia da Geração Z

Thauvin, campeão mundial em 2018, volta a ser convocado pela França seis anos depois

Depois do cativeiro em Gaza, refém israelense libertado não vê paz "em nossa geração"

SP também vai fiscalizar gráficas que imprimem rótulos de bebidas suspeitas de adulteração

Supersalários e 'penduricalhos': movimento contra privilégios tem 15 mil adesões