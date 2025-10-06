Topo

Notícias

GPA recebe indicação de Gouveia Roldão para eleição do conselho

06/10/2025 06h39

(Reuters) - O GPA disse na noite de domingo que recebeu de seu acionista Ricardo Maciel de Gouveia Roldão a sua própria indicação como candidato para a eleição do conselho de administração, conforme comunicado ao mercado.

Gouveia Roldão, que detém 1,85% do capital da companhia, é fundador da rede de atacarejo Roldão Atacadista e anteriormente atuou como presidente da Associação Brasileira dos Atacadistas de Autosserviço entre 2014 e 2018, informou o GPA.

A eleição do novo conselho para a dona da rede de supermercados Pão de Açúcar está prevista para esta segunda-feira, quando ocorre uma assembleia geral extraordinária convocada a pedido da família Coelho Diniz.

Os Coelho Diniz pediram uma AGE para decidir sobre a destituição integral do conselho e eleição de novos membros para o colegiado do varejista de alimentos após ampliarem sua participação para 24,6%.

(Por João Manuel Maurício em Gdansk, edição Michael Susin)

