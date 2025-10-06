Topo

Governo Tarcísio diz que já repassou R$ 54 mi em auxílio a empresas por tarifaço de Trump

São Paulo

06/10/2025 11h18

O governo paulista de Tarcísio de Freitas (Republicanos) informou nesta segunda-feira, 6, que já repassou R$ 54 milhões em apoio a empresas paulistas afetadas pelo tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre importações brasileiras. O montante inclui desembolsos, aprovações e contratos em fase de assinatura. Segundo a gestão, cerca de 400 empresários já manifestaram interesse no programa.

Em 23 de julho, 15 dias após o anúncio do tarifaço, Tarcísio lançou a linha de crédito "Giro Exportador" com R$ 200 milhões disponíveis. Depois, o valor foi ampliado para R$ 400 milhões, acompanhado da liberação de R$ 1,5 bilhão em créditos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Segundo o governo paulista, a linha de crédito oferece juros a partir de 0,27% ao mês, acrescidos do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com prazo de até 60 meses e carência de 12 meses.

Em três meses de operação, já acumula mais de R$ 230 milhões em propostas em fase avançada de análise, além de outros pedidos em avaliação inicial.

A gestão também alerta que a pressão sobre o emprego tende a ser maior em setores como cimento e minerais não metálicos; máquinas, eletrônicos e móveis; produtos de metal; químicos e farmacêuticos; madeira e papel; metalurgia; além de têxteis e vestuário.

