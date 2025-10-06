Topo

Notícias

Governo entrega quase 3 mil casas em Imperatriz, no Maranhão

06/10/2025 19h55

O governo federal entregou nesta segunda-feira (6) 2.837 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) no Residencial Canto da Serra, em Imperatriz (MA).

Com investimento de R$ 358,6 milhões do governo federal, o empreendimento vai beneficiar mais de 11 mil pessoas. 

Notícias relacionadas:

Ao entregar as casas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu o compromisso da prefeitura, do governo do estado e do Ministério das Cidades para a construção de infraestrutura no bairro, com escolas, quadras de esporte, posto de saúde e segurança. 

"As pessoas não precisam apenas de uma casa com telhado para se esconder do sol e da chuva. As pessoas precisam de uma casa que dê a elas a dignidade que o ser humano precisa para viver bem." 

O presidente disse que pretende voltar ao conjunto habitacional em um ano para ver os resultados: "Esse conjunto ainda não é o do meu sonho, pode ser melhorado". 

O ministro das Cidades, Jader Filho garantiu que outros equipamentos serão construídos, como posto policial, escola de tempo integral, creche, Centro de Referência em Assistência Social (Cras) e unidades básicas de saúde, em parceria com o governo do estado e a prefeitura.  

"Vamos fazer todas as obras necessárias para que vocês morem com dignidade. Não adianta só entregar as casas, as crianças precisam de equipamentos para poder brincar de bola, ter uma escola digna", garantiu o ministro. 

Também participaram do evento o governador do Maranhão, Carlos Brandão, o prefeito de Imperatriz, Rildo Amaral, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, e os ministros Sonia Guajajara (Povos Indígenas) e André Fufuca (Esportes).

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Lula: 'Pedi para Rubio conversar com o Brasil sem preconceito'

Autoridades de saúde dos EUA pedem separação das vacinas combinadas contra sarampo

PSG contradiz relatório médico da seleção francesa sobre Barcola

Brasil tem 17 casos confirmados de intoxicação por metanol e 200 em investigação

'Se falsificarem Coca-Cola, vou me preocupar', diz Tarcísio sobre bebidas

Defesa Civil de SP emite alerta para temporais e quedas de temperatura

ChatGPT apresenta função para se conectar a aplicativos do dia a dia

México confirma novo caso de bicheira-do-Novo-Mundo na fronteira norte

EUA emite 20% menos vistos de estudante em relação ao ano passado

Colômbia concedeu 'incentivo perverso' a guerrilheiros para negociar, diz defensora de Direitos Humanos

Laudo aponta presença de metanol em bebidas apreendidas em duas distribuidoras em SP