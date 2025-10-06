Topo

Premiê da França renuncia após 27 dias no cargo e culpa 'egos' da oposição

Sebastien Lecornu foi primeiro-ministro da França e ficou 27 dias no cargo - Ludovic Marin/AFP
Sebastien Lecornu foi primeiro-ministro da França e ficou 27 dias no cargo Imagem: Ludovic Marin/AFP

06/10/2025 06h57

O novo primeiro-ministro da França, Sebastien Lecornu, e seu governo renunciaram hoje horas depois de Lecornu ter anunciado a formação de seu gabinete, em um grande agravamento da crise política francesa.

A renúncia rápida e inesperada ocorreu depois que aliados e inimigos ameaçaram derrubar o novo governo.

O Reunião Nacional, de extrema direita, imediatamente pediu ao presidente Emmanuel Macron que convocasse uma eleição parlamentar. O França Insubmissa, de extrema esquerda, disse que o próprio Macron deveria sair.

Lecornu, que foi o quinto primeiro-ministro de Macron em dois anos, permaneceu no cargo por apenas 27 dias. Seu governo durou 14 horas, tornando-se o mais curto da história moderna da França, em um momento em que o Parlamento está profundamente dividido e a segunda maior economia da zona do euro está lutando para colocar suas finanças em ordem.

"Não se pode ser primeiro-ministro quando as condições não são atendidas", disse Lecornu em um breve discurso após sua renúncia.

Para explicar por que não pôde ir adiante e chegar a um acordo com os partidos rivais, ele culpou os "egos" dos políticos da oposição que se mantiveram rigidamente fiéis a seus manifestos, enquanto os que faziam parte de sua coalizão minoritária estavam concentrados em suas próprias ambições presidenciais.

"Você deve sempre preferir seu país ao seu partido", disse ele.

