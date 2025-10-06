Topo

Gisele Pelicot comparece ao tribunal para recurso de um dos 51 homens condenados por seu estupro coletivo

06/10/2025 12h41

NIMES, França (Reuters) - Gisele Pelicot retornou ao tribunal nesta segunda-feira para enfrentar o único homem, entre 51, que recorreu de sua sentença de culpado em um julgamento de estupro coletivo que chocou a França e atraiu a atenção mundial no ano passado.

Pelicot, 72 anos, tornou-se uma heroína feminista no país e no exterior por ter renunciado ao seu direito ao anonimato e enfrentado seus agressores no tribunal, transformando o julgamento em um exame da disseminação da violência sexual.

Seu caso provocou um profundo exame de consciência na França, estimulando o debate sobre a mudança para uma lei de estupro baseada no consentimento e levando a comunidade médica a aprofundar sua compreensão da agressão facilitada por drogas.

Pelicot não fez nenhuma declaração ao chegar ao tribunal e parecia tranquila. Várias dezenas de pessoas esperavam do lado de fora do tribunal com faixas mostrando seu apoio a ela.

Dominique Pelicot, que admitiu ter drogado sua esposa Gisele e, durante quase uma década, ter recrutado dezenas de homens on-line para estuprá-la enquanto ela estava inconsciente, foi condenado a 20 anos de prisão. Todos os 50 co-réus do francês também foram considerados culpados de estupro, tentativa de estupro ou agressão sexual.

Entre eles, Husamettin Dogan, um ex-trabalhador da construção civil na casa dos 40 anos, foi condenado a nove anos de prisão sob a acusação de estupro agravado. Um tribunal de apelação na cidade de Nimes, no sul do país, ouvirá sua apelação até quarta-feira.

Sua advogada Sylvie Menvielle disse que seu cliente acreditava estar participando de um ménage à trois libertino, para o qual ele não sabia, na época, que Gisele Pelicot não havia dado seu consentimento, e por isso não podia aceitar o veredicto de culpado.

"Ele estava enfrentando alguém que estava agindo com extraordinária manipulação e perversidade", disse Menvielle à Reuters, referindo-se a Dominique Pelicot.

No direito penal francês, a intenção é crucial na avaliação da culpa.

(Reportagem de Antony Paone)

