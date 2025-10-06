Hamas, Israel e EUA discutem plano de paz em Gaza em reunião no Egito hoje

Hamas e Israel se preparam para discutir hoje no Egito um caminho de um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

O que aconteceu

Reunião para discutir a troca de reféns acontece dois dias após Hamas sinalizar concordar com proposta de Trump. Na sexta-feira, o grupo armado afirmou em uma carta que aceita o plano de 20 pontos proposto pelo presidente dos EUA, impondo condições e deixando alguns pontos de debate sem resposta.

O negociador-chefe do Hamas, Khalil al-Hayya, é o líder da negociação do lado do grupo extremista. Segundo o próprio Hamas, ele desembarcou no Egito ontem para "negociar mecanismos para um cessar-fogo, retirada das forças e ocupação e troca de prisioneiros". Ele é o membro mais sênior do Hamas fora de Gaza e sobreviveu ao ataque de Israel em Doha no mês passado.

Do lado de Israel, o representante enviado para o Egito foi Ron Dermer. Ele é considerado "um dos conselheiros mais próximos e confiáveis de Netanyahu". Ele nasceu nos Estados Unidos e tem laços com membros do Partido Republicano, servindo como embaixador dos EUA em Israel por oito anos.

A delegação dos Estados Unidos conta com o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e o genro de Trump, Jared Kushner. O presidente republicano usou as redes sociais no fim de semana para pedir que as negociações "andassem rápido" e para agradecer a Israel pela "chance" de paz.

As primeiras conversas devem acontecer entre o Hamas e mediadores, sem a presença dos Estados Unidos e de Israel. A ideia é que os mediadores cheguem a uma conclusão sobre como implementar a primeira fase do plano, que consiste na libertação dos reféns tomados em 7 de outubro de 2023.

Em um segundo momento, as delegações de EUA e Israel devem se juntar às conversas. As negociações acontecerão em um resort de Sharm el-Sheikh, às margens do Mar Vermelho, segundo a agência de notícias Associated Press.

O plano proposto por Trump determinava que todos os ataques em Gaza parassem imediatamente após o aceite das partes envolvidas, o que ainda não aconteceu. Os bombardeios continuam na região e sete pessoas morreram hoje no enclave, incluindo três pessoas que tentavam pegar ajuda humanitária, segundo o canal Al Jazeera.

Apesar de afirmar que libertaria os reféns, o Hamas não falou sobre alguns pontos importantes do acordo, como o desarmamento total. Também não ficou claro quando e como os reféns, vivos e mortos, seriam liberados.

Entenda quais pontos do acordo ainda não estão claros:

Não há no pronunciamento do Hamas, de Israel ou dos EUA uma previsão de quando ou como os reféns serão entregues. O plano dos EUA previa que reféns fossem entregues em até 72 horas, mas um oficial do Hamas afirmou que o prazo era "irrealista" ao canal Aj Jazeera.

Hamas disse que vai cumprir "fórmula de troca contida na proposta" dos EUA, desde que "as condições de campo para a troca sejam atendidas". As condições não foram especificadas.

Grupo extremista também não comentou sobre a ordem de desarmamento exigida pelo governo dos EUA. Entre os pontos enviados pelos Estados Unidos está a promessa de anistia para os extremistas que desistirem das suas armas, com uma "passagem segura" para os países que quiserem recebê-los.

Eles também não comentaram sobre a ordem de não exercer mais papéis no governo de Gaza no futuro. Na carta, o Hamas mencionou que "renova seu compromisso para entregar a administração da Faixa de Gaza a um corpo palestino de independentes" apoiados por árabes e islâmicos e com base em um "consenso nacional".