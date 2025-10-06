Topo

Galípolo diz que mercado de trabalho é o mais exuberante em 3 décadas

06/10/2025 14h32

Ele reiterou que a elevação dos juros se deve às pressões inflacionárias. "A gente sabe que 15% é uma taxa de juros elevada, mas percebam a situação que a gente tinha em abril: 57% dos itens que compõem o IPCA estavam superiores ao dobro da meta de inflação", disse.

"A gente não vê a inflação na meta em nenhum dos horizontes, nem até 2028, pelas expectativas do Focus. É óbvio que o BC tem suas próprias projeções. E a gente incorpora todas essas projeções. Dentro das expectativas do Focus e dentro das nossas projeções, esse é um indicativo de bastante incômodo", complementou.

 

