Topo

Notícias

Foxconn tem receita recorde no 3º trimestre, mas número fica abaixo do esperado

São Paulo

06/10/2025 16h18

A Foxconn, fornecedora da Nvidia e da Apple, registrou alta de 11% na receita do terceiro trimestre em relação ao mesmo período de 2024, para um recorde de 2,06 trilhões de novos dólares taiwaneses (US$ 67,4 bilhões). Contudo, o resultado, divulgado pela Hon Hai Precision Industry em comunicado, ficou ligeiramente abaixo da projeção de 2,10 trilhões de novos dólares taiwaneses estimada por analistas consultados pela FactSet.

Em setembro, a receita mensal atingiu 837,07 bilhões (US$ 27,4 bilhões) de novos dólares taiwaneses, um salto de 14,1% sobre o mesmo mês do ano passado e também um recorde histórico para a empresa.

A Foxconn destacou "crescimento significativo" nos embarques de servidores de inteligência artificial (IA), segmento que impulsionou os resultados e reflete a forte demanda por chips da Nvidia desde a popularização do ChatGPT no fim de 2022.

Além de fabricar servidores para a Nvidia, a companhia é responsável pela montagem dos iPhones da Apple, sendo uma das principais fornecedoras do ecossistema global de tecnologia.

A Foxconn afirmou que suas quatro divisões - eletrônicos de consumo inteligente, computação em nuvem, componentes e outros produtos - registraram crescimento anual positivo em setembro.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

É falso que Brasil registrou casos de Coca-Cola contaminada por metanol

JBS deve pagar R$ 200 mil à família de motorista que morreu de covid

Cidade de SP registra maior temperatura do ano; frente fria chega na terça

Homem é preso e dois são apreendidos após invasão de casa no Itaim Bibi

Juiz é morto a tiros por réu dentro de tribunal na Albânia

Greta Thunberg é recebida por multidão em Atenas após Israel expulsar ativistas da flotilha

Como nosso sistema imunológico evita atacar o próprio organismo?

Trump anuncia tarifa de 25% sobre caminhões importados pelos EUA a partir de novembro

Egiptólogo Khaled el Enany é nomeado diretor-geral da Unesco

Exportações em setembro caíram 20,3% para os EUA e cresceram 14,7% para a China

Ex-assessor de Moraes diz que audiência na Justiça italiana foi 'fantástica'