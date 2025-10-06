Topo

Notícias

Focus: Selic no fim de 2025 continua em 15,00%; fim de 2026 segue em 12,25%

Brasília

06/10/2025 08h50

A mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2025 permaneceu em 15,00% pela 15ª semana consecutiva, após o Comitê de Política Monetária (Copom) ter mantido os juros neste nível na mais recente decisão, no dia 17 de setembro.

Na ata, o Copom reafirmou que o cenário é marcado por elevada incerteza, o que exige cautela na condução da política monetária. Repetiu também que seguirá vigilante, avaliando se a manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta.

O colegiado detalhou que, "na medida em que o cenário tem se delineado conforme esperado, o Comitê inicia um novo estágio em que opta por manter a taxa inalterada e seguir avaliando se, mantido o nível corrente por período bastante prolongado, tal estratégia será suficiente para a convergência da inflação à meta".

Considerando apenas as 35 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano continuou em 15,0%.

A mediana para a Selic no fim de 2026 permaneceu em 12,25%. Considerando só as 35 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana permaneceu em 12,0%.

A projeção para o fim de 2027 continuou em 10,50% pela 34ª semana seguida. A mediana para a Selic no fim de 2028 se manteve em 10,00% pela 41ª semana consecutiva.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Netanyahu enfrenta reação da extrema direita, enquanto Trump pressiona por fim da guerra em Gaza

Gisèle Pelicot volta a enfrentar no tribunal um dos acusados no caso dos estupros coletivos de Mazan

Presidente da Comissão Europeia enfrenta novas tentativas de destituição

Caiado e Ciro Nogueira trocam farpas sobre candidato da direita à Presidência

Governo Maduro diz que oposição venezuelana planeja atentado contra embaixada dos EUA

Delegações de Israel e do Hamas iniciam negociações indiretas no Egito sobre guerra em Gaza

Kremlin diz que não há motivos para culpar Rússia por incidentes com drones na Europa

AgRural: plantio de soja 2025/26 atinge 9% no Brasil ante 3% na semana anterior

OpenAI faz grande pedido de chips para AMD e adquirirá uma participação na empresa

Sob pressão, Sabino divulga pesquisa em que 81% dos paraenses estão otimistas com COP30

Alta autoridade russa diz que interrupção provocada por drones é lembrete para europeus sobre perigo da guerra