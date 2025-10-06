Topo

Focus: déficit em C/C de 2025 passa de US$ 68,32 bilhões para US$ 68,16 bilhões

06/10/2025 09h19

A mediana do relatório Focus para o déficit em transações correntes do Brasil em 2025 passou de US$ 68,32 bilhões para US$ 68,16 bilhões. Um mês antes, era de US$ 65,41 bilhões. A projeção para o déficit de 2026 passou de US$ 65,10 bilhões para US$ 65,00 bilhões. Quatro semanas atrás, era de US$ 62,00 bilhões.

As expectativas do mercado sugerem que o déficit em conta corrente continuará sendo financiado pelos Investimentos Diretos no País (IDP). A mediana para 2025 indica entrada líquida de US$ 70,00 bilhões, estável há 42 semanas. A projeção para 2026 também permaneceu em US$ 70,00 bilhões pela 28ª semana seguida.

A mediana de superávit comercial em 2025 oscilou de US$ 64,60 bilhões para US$ 64,40 bilhões. Um mês antes, era de US$ 65,00 bilhões. A projeção para o superávit comercial de 2026 diminuiu de US$ 68,38 bilhões para US$ 67,35 bilhões. Um mês antes, era de US$ 69,00 bilhões.

O Banco Central informou, no Relatório de Política Monetária (RPM) do terceiro trimestre, que espera um déficit de US$ 70,0 bilhões nas transações correntes este ano. A projeção de superávit comercial é de US$ 54 bilhões. Para o IDP, a autarquia prevê entrada líquida de US$ 70 bilhões.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

