'Fiquei paraplégica no mesmo dia em que fui pedida em casamento'

A personal trainer Tatiane Santana, 29, moradora de Uberlândia (MG), voltava de uma viagem em que foi pedida em casamento, quando sofreu um acidente de carro e teve uma lesão medular que a deixou sem os movimentos das pernas.

No acidente, ela ainda teve pertences roubados, incluindo o anel de noivado. Ela contou sua história ao UOL.

'Era um momento especial na minha vida'

"Era uma viagem de nove dias que eu e meu então namorado estávamos planejando fazer de carro. Saímos de Uberlândia no dia 24 de outubro e fomos para o estado do Rio de Janeiro para conhecer as cidades de Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios e Petrópolis.

Depois, voltamos para o estado de Minas Gerais e fomos para Ouro Preto.

No último dia da viagem, eu fui pedida em casamento e estava sendo um momento muito especial na minha vida.

Como a aliança ficou um pouco larga no meu dedo, eu a deixei guardada na caixinha, dentro de um nécessaire, na minha mochila. E comentei com meu noivo onde eu a havia guardado.

Tatiane conta que teve anel de noivado furtado no acidente Imagem: Arquivo pessoal

'Caímos numa ribanceira'

Voltaríamos para a nossa casa no mesmo dia. Durante a viagem, pegamos congestionamento muito grande, mas, apesar de tudo, foi uma volta tranquila. Durante todo o trajeto eu e meu noivo ficamos conversando e ouvindo nossas músicas preferidas.

Faltavam uns 20 minutos para chegarmos na nossa cidade quando um veículo no sentido contrário foi ultrapassar uma moto em um local proibido e bateu na lateral do nosso carro.

Com esse impacto, batemos na lateral de outro carro, perdemos completamente o controle da direção e capotamos, caindo numa ribanceira de mais de seis metros.

Eu me lembro do nosso carro capotando e parando com as rodas para cima. Do acidente, eu me lembro só disso. Apesar de não ter ficado desacordada, eu não me recordo do meu socorro e minhas lembranças são já de quando eu estava no hospital.

Meu noivo conta que conseguiu sair do carro sozinho e logo chegaram algumas pessoas para ver tudo o que tinha acontecido. Um homem se aproximou dele e perguntou se ele precisava de ajuda. Ele pediu para essa pessoa pegar a nécessaire onde estava meu anel, porque meu noivo sabia o quanto ele era importante para mim.

Nisso, os bombeiros chegaram e, quando foram até o carro, meu anel já não estava mais na minha mochila. Meu anel e meu celular, em que estavam todas as fotos daquele dia, não foram encontrados.

Tatiane ficou 39 dias internada Imagem: Arquivo Pessoal

'Estava irreconhecível de tão inchada'

Meu noivo teve ferimentos leves causados pelo cinto de segurança e pelo airbag. Ele passou por atendimento médico e foi liberado no dia seguinte. Eu fiquei 39 dias internada no total, sendo seis dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e três deles em coma.

Ainda na UTI, eu perguntava muito sobre meu anel de noivado e meu noivo teve de me contar sobre o furto. Eu fiquei sem chão, ainda mais porque também levaram meu celular e todas as lembranças que eu tinha daquele dia.

Eu tive múltiplas fraturas nas pernas, laceração no intestino e no pulmão e uma lesão medular na altura da T12. Eu fiquei em estado crítico e minha família conta que eu estava irreconhecível de tão inchada que estava.

Passei por uma cirurgia no intestino, depois eu fiz a da coluna e depois a colocação de haste no fêmur. Foram 20 dias deitada na cama, sem nem sequer conseguir me mexer sozinha. Era uma dor terrível e eu sofri muito.

'Fiquei sem controle das pernas'

Fiquei sabendo da minha paraplegia já quando estava no quarto. Foi um choque muito grande. Eu era corredora e tinha uma meia maratona marcada para o mês seguinte. Era um sonho correr essa meia maratona e eu já estava treinando para ela fazia alguns meses.

Apesar da notícia, a minha ficha só foi cair mesmo quando eu cheguei em casa. Eu chorava todos os dias, porque eu era uma pessoa extremamente ativa e estava sem controle sobre as minhas pernas e minha bexiga.

Personal trainer se preparava para meia maratona quando sofreu acidente Imagem: Arquivo Pessoal

A minha lesão medular foi na T12 (próximo à lombar) e é parcial. Mesmo os médicos me dando pouca esperança sobre eu voltar a andar, estou fazendo de tudo para retomar os movimentos. Faço fisioterapia pélvica, neurofuncional e hidroterapia.

Tenho muita fé que vou voltar a andar como antes e essa fé me ajuda a lutar dia após dia.

Hoje, 10 meses após o acidente, eu já consigo caminhar com a ajuda de um andador. Então eu acredito realmente que é só o começo de muitas coisas que eu vou conquistar nesse caminho."