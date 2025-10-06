Topo

Fechamento do mercado financeiro

São Paulo

06/10/2025 18h32

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,41%

Pontos: 143.608,08

Máxima de +0,23% : 144.532 pontos

Mínima de -0,57% : 143.376 pontos

Volume: R$ 16,67 bilhões

Variação em 2025: 19,39%

Variação no mês: -1,8%

Dow Jones: -0,14%

Pontos: 46.694,97

Nasdaq: +0,71%

Pontos: 22.941,67

Ibovespa Futuro: -0,37%

Pontos: 144.165

Máxima (pontos): 145.310

Mínima (pontos): 143.820

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,75

Variação: -1,2%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,73

Variação: -0,87%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,96

Variação: -0,82%

Ambev ON

Preço: R$ 11,80

Variação: -0,59%

Petrobras ON

Preço: R$ 32,80

Variação: -0,82%

Vale ON

Preço: R$ 59,55

Variação: +1,64%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Vale ON

Preço: R$ 59,55

Variação: +1,64%

Itausa PN

Preço: R$ 11,21

Variação: -0,09%

Global 40

Cotação: 724,254 centavos de dólar

Variação: -0,69%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3102

Venda: R$ 5,3107

Variação: -0,49%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,47

Venda: R$ 5,57

Variação: -0,54%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3220

Venda: R$ 5,3226

Variação: -0,51%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4500

Venda: R$ 5,5440

Variação: -0,4%

- Dólar Futuro (novembro)

Cotação: R$ 5,3435

Variação: -0,58%

- Euro

Compra: US$ 1,1707 (às 18h26)

Venda: US$ 1,1712 (às 18h26)

Variação: -0,26%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2180

Venda: R$ 6,2190

Variação: -0,75%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4200

Venda: R$ 6,5170

Variação: +0,02%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.976,30 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +1,72%

