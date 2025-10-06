Topo

Faz bem para intestino e imunidade: benefícios do chá de casca de melancia

O chá da casca de melancia é uma alternativa caseira para aproveitar a parte da fruta que geralmente é descartada. A casca contém vitaminas do complexo B e C, além de potássio, magnésio, cálcio e fósforo.

Apesar dos nutrientes, é fundamental ressaltar que ele não deve substituir medicamentos prescritos por profissionais de saúde.

O sabor é levemente adocicado e pode ser combinado com gengibre, limão ou canela para tornar a bebida mais agradável ao paladar.

A seguir, veja os possíveis benefícios do chá de casca de melancia para a saúde, suas contraindicações e formas de preparo.

1. Tem propriedades diuréticas

A presença de potássio, que auxilia na eliminação do sódio pelo organismo, faz com que o chá tenha uma leve ação diurética. Por isso, o chá de casca de melancia estimula os rins a liberarem mais água, eliminando mais líquidos.

2. Faz bem para os rins e fígado

O potássio reduz os efeitos da hipertensão nos rins, diminuindo a sobrecarga hídrica. Além disso, alguns componentes da melancia, como o licopeno e os flavonoides, possuem ação antioxidante, o que diminui a inflamação no fígado, inclusive em casos de esteatose hepática, conhecida como gordura no órgão.

3. Contribui para a saúde intestinal

A casca da melancia contém fibras solúveis e insolúveis. As fibras solúveis se misturam com a umidade das fezes, formando um gel que acelera o trânsito intestinal e contribui para a saúde da microbiota, o conjunto de bactérias importantes para o equilíbrio do organismo. Já as fibras insolúveis aumentam o volume das fezes, prevenindo a prisão de ventre.

4. Controla a pressão arterial

A bebida contém potássio, um mineral que elimina o excesso de sódio do organismo. Com menos sódio circulando, os vasos sanguíneos conseguem se dilatar melhor. Por isso, contribui para o controle da pressão arterial.

5. Reforça a imunidade

A presença do licopeno, a vitamina C e os flavonóides na bebida contribuem para fortalecer o sistema imunológico. Esses nutrientes auxiliam na defesa do organismo contra infecções.

6. Faz bem para os olhos e pele

Os flavonóides e o licopeno funcionam como antioxidantes, protegendo os olhos e prevenindo a degeneração da mácula, que pode causar perda de visão. Já a vitamina C é essencial para a produção de colágeno, proteína importante para manter a saúde e a firmeza da pele.

7. Interfere nos níveis de glicose

O consumo do chá de casca de melancia pode melhorar indiretamente a sensibilidade à insulina, especialmente em pessoas com resistência insulínica, obesidade ou pré-diabetes. Compostos como citrulina e antioxidantes presentes na casca reduzem a inflamação e estresse oxidativo, permitindo que a insulina atue de forma mais eficiente e contribuindo para o controle da glicose no sangue.

Quantidade recomendada

A quantidade indicada é de uma xícara de 200 ml por dia para obter os nutrientes necessários.

Contraindicações

Quem tem problemas nos rins deve consultar um médico antes de consumir o chá de casca de melancia, pois mesmo com baixo teor de potássio, ele pode se acumular e sobrecarregar os órgãos.

O chá contém fibras que podem provocar diarreia, sendo necessário cuidado em casos de doenças intestinais, como as inflamatórias, para evitar desconfortos ou agravamento dos sintomas.

Pessoas com alergia a algumas frutas precisam estar atentas, pois o chá pode desencadear reações alérgicas. Gestantes devem ter precaução, já que o organismo pode ser mais sensível a alguns componentes da bebida durante a gravidez.

Como preparar?

Para preparar, retire apenas a camada mais externa verde escura da casca e a polpa, mantendo a parte branca. Coloque 500 ml de água potável, leve ao fogo até ferver, adicione a casca e deixe em infusão por 10 minutos. Sirva quente ou frio.

Fonte: Ligiê Helena Brito, nutróloga e docente da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).

