Ajuda ganho muscular e previne anemia: os benefícios da lentilha vermelha

A lentilha vermelha é uma leguminosa de sabor suave e levemente adocicado. Embora menos comum que a lentilha marrom ou verde, ela é utilizada em sopas, purês e pratos típicos do Oriente Médio, além de receitas tradicionais da Índia. É fonte de proteínas, fibras, vitaminas do complexo B, ferro e minerais como magnésio e fósforo.

A seguir, veja os principais benefícios da lentilha vermelha para a saúde, além das contraindicações e formas de consumo.

1. Aliada do ganho muscular

A lentilha vermelha é fonte de proteínas vegetais, essenciais para a construção e reparação dos músculos. Quando combinada com uma alimentação equilibrada e prática regular de exercícios, pode contribuir para o ganho de massa muscular.

2. Faz bem para o intestino

Por ter fibras, a lentilha vermelha contribui para regular o trânsito intestinal, prevenindo a constipação. Ao consumir alimentos ricos em fibras, como a lentilha vermelha, o volume das fezes aumenta e a retenção de água no intestino facilita sua eliminação. Além disso, as fibras alimentam as bactérias benéficas do intestino, ajudando a equilibrar a microbiota e a melhorar a digestão.

3. Aumenta a saciedade

A combinação de fibras e proteínas da lentilha vermelha contribui para prolongar a sensação de saciedade após as refeições. Por isso, o consumo regular da lentilha vermelha pode ser um aliado na manutenção de um peso equilibrado.

4. Pode prevenir a anemia

Por ser fonte de ferro e folato, a lentilha vermelha fornece nutrientes fundamentais para a produção de glóbulos vermelhos. O consumo regular dentro de uma alimentação variada ajuda a reduzir o risco de anemia ferropriva.

5. Possui ação antioxidante

A presença de polifenóis garante à lentilha vermelha propriedades antioxidantes que combatem os radicais livres. Dessa forma, auxilia na proteção celular, prevenindo o envelhecimento precoce e algumas doenças crônicas.

6. Faz bem ao coração

As fibras solúveis da lentilha colaboram para diminuir os níveis de colesterol LDL, conhecido como "ruim" para o organismo. Já o potássio auxilia na regulação da pressão arterial, contribuindo para a saúde cardiovascular quando associado a hábitos saudáveis.

7. Possui propriedades anti-inflamatórias

Os polifenóis encontrados na lentilha vermelha também exercem efeito anti-inflamatório. Portanto, pode reduzir marcadores de inflamação no organismo e ajudar na prevenção de doenças relacionadas a processos inflamatórios, como artrite.

8. Colabora com a saúde dos ossos

Minerais como magnésio e potássio, presentes na lentilha vermelha, são importantes para a manutenção da densidade óssea. Quando consumidos junto a uma dieta que forneça cálcio e vitamina D, ela auxilia no fortalecimento dos ossos e na prevenção de perdas ósseas.

Quantidade recomendada

A quantidade pode variar, mas em geral recomenda-se incluir de 1/2 a 1 xícara de chá de lentilha vermelha cozida na alimentação.

Contraindicações

A lentilha vermelha não apresenta contraindicações relevantes para a maior parte das pessoas. Porém, o consumo em excesso pode provocar gases e desconforto abdominal, principalmente em quem não tem o hábito de ingerir fibras.

Como consumir?

Para preservar melhor os nutrientes da lentilha vermelha, o ideal é deixá-la de molho na geladeira por 4 a 24 horas, trocando a água nesse período. O cozimento deve ser rápido e em fogo baixo, já que longos minutos no calor podem diminuir as vitaminas solúveis em água.

Pode ser utilizada em sopas, saladas, purês, ensopados ou até como ingrediente de hambúrgueres vegetais.

Fonte: Érica Oliveira, nutricionista do Hospital 9 de Julho (SP).