Topo

Notícias

Familiares dos reféns israelenses pedem Nobel da Paz para Trump

06/10/2025 14h23

O Fórum das Famílias, principal organização de parentes dos reféns em Israel, pediu nesta segunda-feira (6) o Prêmio Nobel da Paz para o presidente americano Donald Trump, por sua "determinação em instaurar a paz" na região.

O Nobel da Paz será entregue em 10 de outubro.

Em uma carta enviada ao comitê Nobel norueguês, o Fórum das Famílias de reféns detidos em Gaza afirma que Donald Trump tornou "possível o que muitos diziam ser impossível".

"Nós os pedimos enfaticamente a atribuir o Prêmio Nobel da Paz ao presidente Trump, pois ele jurou não descansar nem deixar de atuar até que o último refém tenha retornado para casa", escreveu o Fórum em um comunicado.

Esse apelo ocorre enquanto negociações indiretas entre Israel e o Hamas começaram na segunda-feira no Egito, com base em um plano do presidente americano que visa libertar os reféns e encerrar a guerra em Gaza.

Trump declarou publicamente que desejava receber o Prêmio Nobel da Paz, embora os especialistas considerem suas chances muito reduzidas.

O presidente americano afirma que resolveu seis ou sete conflitos nos últimos meses, número que os especialistas consideram exagerado.

jd-acc/crb/mdh/eg/mb/lm/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

SP também vai fiscalizar gráficas que imprimem rótulos de bebidas suspeitas de adulteração

Supersalários e 'penduricalhos': movimento contra privilégios tem 15 mil adesões

Lula pede a Trump que elimine tarifaço em primeiro telefonema entre os dois

Macron pede prazo de 48 horas para tentar evitar nova dissolução da Assembleia

Volume de soja inspecionado para exportação sobe 25,8% nos EUA

Familiares dos reféns israelenses pedem Nobel da Paz para Trump

José Dirceu diz que Bolsonaro 'não tem condições de ir para a prisão comum'

Flotilha de Gaza: ativistas suíços deportados por Israel afirmam terem sido torturados

Fabio Cannavaro é o novo técnico da seleção do Uzbequistão

Homem é preso com explosivos em rodoviária do Distrito Federal

Egípcio Khaled El-Enany é escolhido para dirigir a Unesco