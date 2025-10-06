Topo

Não há casos de contaminação da cerveja Heineken por metanol no Brasil

do UOL

Ricardo Espina

Colaboração para o UOL

06/10/2025 19h44

Publicações nas redes sociais enganam ao afirmar que lotes da cerveja Heineken teriam sido contaminados por metanol.

A Heineken desmentiu os conteúdos falsos e afirmou que nenhuma de suas marcas de cerveja sofreu qualquer tipo de contaminação pela substância. O Ministério da Saúde foi procurado para comentar o caso, mas não respondeu até o momento.

As postagens enganosas utilizam um vídeo adulterado por inteligência artificial de Reinaldo Gottino, insinuando que o jornalista teria anunciado a "reportagem" no Cidade Alerta, da Record. Porém, o telejornal não veiculou qualquer notícia semelhante.

O que está circulando

UOL Confere - Arte/UOL sobre Reprodução/Instagram - Arte/UOL sobre Reprodução/Instagram
Não há casos registrados de contaminação de lotes da cerveja Heineken por metanol
Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Instagram

Vídeo contém a mensagem "Heineken é a primeira cerveja com uso de metanol comprovado autoridades em alerta". Um áudio atribuído ao jornalista Reinaldo Gottino diz que "ao menos cinco casos de intoxicação grave" por metanol após o consumo da cerveja Heineken teriam sido registrados em São Paulo. Ao fundo, nota-se a trilha de abertura do Jornal Nacional, da Globo.

Por que é falso

Heineken negou contaminação em seus produtos. Em nota, a cervejaria afirmou que "a informação de que a marca seria a cerveja mais falsificada do Brasil não procede". "Não há qualquer estudo ou histórico de falsificação e adulteração das nossas cervejas em larga escala", declarou a cervejaria. A Heineken acrescentou que "também não há registro de casos envolvendo consumo de cerveja" entre os suspeitos e confirmados de contaminação por metanol (aqui).

Vídeo de Gottino foi modificado por IA. O UOL Confere usou o Hive Moderation, especializado na identificação de alterações digitais, para analisar o vídeo compartilhado pelas peças desinformativas. O aplicativo indicou 98,2% de possibilidade de o áudio ter sido modificado por meio de ferramentas de inteligência artificial (abaixo).

UOL Confere - Reprodução - Reprodução
Hive Moderation indicou 98,2% de possibilidade de áudio ter sido modificado por IA
Imagem: Reprodução

Gottino trabalha na Record. O jornalista é o atual apresentador do Cidade Alerta (aqui) e, portanto, não tem qualquer relação com o Jornal Nacional, da Globo, cuja trilha sonora de abertura é usada pelas publicações falsas.

Cidade Alerta não exibiu suposta notícia sobre lotes contaminados da Heineken. Não há qualquer registro de que o telejornal tenha veiculado alguma reportagem parecida com a que foi compartilhada pelos posts desinformativos, como se pode verificar a partir de uma busca em seu perfil oficial no YouTube (aqui). Uma pesquisa no Google (aqui) também mostra que não há notícias publicadas pela imprensa sobre o suposto caso de contaminação em lotes da Heineken.

Registros de intoxicação foram feitos após consumo de destilados. Todos os casos registrados até o momento envolvem o consumo de bebidas destiladas com gim, vodca e uísque, que têm alto teor alcoólico. Especialistas explicam que, apesar do risco menor de contaminação, é preciso tomar cuidado com cervejas produzidas artesanalmente.

É mais fácil detectar metanol na cerveja do que em destilados. Segundo a Abracerva (Associação Brasileira de Cerveja Artesanal), "não faz sentido do ponto de vista econômico" falsificar cerveja. A entidade explicou que uma possível contaminação da bebida por metanol é "facilmente detectável" por haver uma mudança perceptível no sabor e no aroma.

Conteúdos falsos sobre contaminação por metanol circulam pelas redes sociais. O UOL Confere e outras agências de checagem desmentiram publicações semelhantes, como posts ligando os casos ao fim do Sicobe (aqui), um hospital de São Paulo teria registrado vinte casos de intoxicação (aqui e aqui), contaminação de lotes de Coca-Cola (aqui), anúncio de 39 mortes no Jornal Nacional (aqui e aqui), alerta do Paraguai para risco de bebidas compradas do Brasil (aqui), recomendação do chefe de um hospital de Belo Horizonte para que não sejam consumidas bebidas alcoólicas (aqui) e uma suposta contaminação de água em um reservatório de Itu (SP) (aqui, aqui e aqui).

Brasil tem 16 casos confirmados de intoxicação por metanol. De acordo com boletim divulgado ontem pelo Ministério da Saúde, há 209 casos suspeitos sob investigação, a maioria (178) no estado de São Paulo. Dos casos confirmados, 14 foram registrados em SP e dois no Paraná. Até agora, duas mortes foram confirmadas, ambas em SP. O ministério analisa outros 13 óbitos suspeitos em SP (7), Pernambuco (3), Mato Grosso do Sul (1), Paraíba (1) e Ceará (1).

Ministério da Saúde não comentou caso. O UOL Confere entrou em contato com a pasta, mas não obteve retorno. O texto será atualizado caso haja uma resposta.

Viralização. Até hoje, uma publicação no Instagram tem mais de 61 mil curtidas.

Como falar com o UOL Confere

Viu algo e não sabe se é falso ou verdadeiro? Mande para o UOL Confere. Sugestões de checagens podem ser enviadas para o nosso WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá as checagens feitas por nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui.

