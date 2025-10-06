Topo

Notícias

Fabio Cannavaro é o novo técnico da seleção do Uzbequistão

06/10/2025 13h56

O ex-zagueiro Fabio Cannavaro, capitão da Itália campeã mundial em 2006, é o novo técnico da seleção do Uzbequistão, que em 2026 disputará a Copa do Mundo pela primeira vez, anunciou a federação do país nesta segunda-feira (6).

Será a segunda vez que Cannavaro, de 52 anos, comandará uma seleção, depois de dirigir a China em dois jogos (ambos com derrota) no início de 2019, antes de pedir demissão.

"É um especialista renomado, um dos melhores zagueiros de sua geração, com participações em quatro Copas do Mundo e campeão mundial em 2006", destacou a federação do Uzbequistão em comunicado.

Cannavaro tem pela frente o desafio de dirigir a seleção asiática em seu primeiro Mundial, no ano que vem, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Timur Kapadze, que comandou o Uzbequistão nas Eliminatórias, deve integrar a comissão técnica de Cannavaro, segundo a imprensa local.

Campeão pelo Parma e pelo Real Madrid, e com passagens por Juventus e Inter de Milão, Fabio Cannavaro encerrou sua carreira como jogador no Al-Ahli Dubai.

Como treinador, ainda não conseguiu decolar, tendo dirigido equipes na China, Arábia Saudita, Croácia e Itália.

Sua principal conquista é o título da Superliga chinesa pelo Guangzhou Evergrande, em 2019, mesmo ano de sua breve passagem pela seleção do país.

bur-bc/pm/mcd/cb/dd

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Padilha detalha plano da Saúde contra crise do metanol: 'Situação anormal'

Greta Thunberg chega a Atenas junto com membros da flotilha por Gaza expulsos de Israel

Alckmin diz que reunião de Lula com Trump foi melhor do que o esperado

Milei lança livro cantando rock em meio à crise política

'Não somos heróis, estamos fazendo o mínimo', diz Greta após deportação

STF marca para novembro julgamento do núcleo de ações coercitivas do plano de golpe

Bandeira pirata de One Piece é símbolo da rebeldia da Geração Z

Thauvin, campeão mundial em 2018, volta a ser convocado pela França seis anos depois

Depois do cativeiro em Gaza, refém israelense libertado não vê paz "em nossa geração"

SP também vai fiscalizar gráficas que imprimem rótulos de bebidas suspeitas de adulteração

Supersalários e 'penduricalhos': movimento contra privilégios tem 15 mil adesões