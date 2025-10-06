Topo

Notícias

Exportações em setembro caíram 20,3% para os EUA e cresceram 14,7% para a China

Brasília

06/10/2025 16h23

Brasília, 6 - As exportações de produtos brasileiros para os Estados Unidos caíram 20,3% em setembro (totalizando US$ 2,576 bilhões), segundo mês de vigência da sobretaxa de 50% aplicada pelo governo do presidente dos EUA, Donald Trump, aos produtos brasileiros. No ano (de janeiro a setembro de 2025), as vendas de produtos brasileiros aos EUA caíram 0,6%, somando US$ 29,213 bilhões.Já as importações de produtos norte-americanos cresceram 14,3% em setembro em relação ao mesmo mês de 2024 (US$ 4,349 bilhões). Nos nove meses de 2025, as compras vindas dos EUA cresceram 11,8%, o equivalente a US$ 34,315 bilhões.ChinaAs exportações de produtos brasileiros para a China cresceram 14,7% em setembro, somando US$ 8,691 bilhões no mês. No ano, as vendas para o país asiático caíram 1,4% (US$ 76,530 bilhões).Pelo lado das importações, houve crescimento de 9% nas compras vindas da China em setembro (totalizando US$ 6,377 bilhões) e alta de 14,9% (US$ 54,090 bilhões) de janeiro a setembro.Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 6, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC).

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Trump anuncia tarifa de 25% sobre caminhões importados pelos EUA a partir de novembro

Egiptólogo Khaled el Enany é nomeado diretor-geral da Unesco

Exportações em setembro caíram 20,3% para os EUA e cresceram 14,7% para a China

Ex-assessor de Moraes diz que audiência na Justiça italiana foi 'fantástica'

USP defende professor detido por atirar chumbinho perto de sinagoga nos EUA

Secretaria da Saúde propõe incorporação da Furp ao Instituto Butantan

Cármen Lúcia manda Lula e Alcolumbre explicarem mudanças na Ficha Limpa

Boom dos cigarros eletrônicos chegou às crianças, diz OMS

Balança comercial tem superávit de US$ 2,99 bilhões em setembro

Metanol, trem até Campinas e adesivo em placas: o que deu o que falar em SP

Grupo oferecia R$ 50 por sangue de gatos de rua no interior de SP