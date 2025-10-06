Topo

Exportações de frutas cítricas da Argentina somam US$ 408 milhões até agosto

06/10/2025 13h18

São Paulo, 6 - As vendas externas de frutas cítricas da Argentina - doces e ácidas - alcançaram mais de US$ 408 milhões nos primeiros oito meses de 2025, com embarques de aproximadamente 366 mil toneladas. O resultado representa um aumento de 27% na quantidade exportada e de 21% no valor em comparação a igual período de 2024, sendo o melhor desempenho dos últimos cinco anos, informou nesta segunda-feira, 6, em nota, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca do Ministério da Economia da Argentina.O limão fresco foi o destaque, com US$ 140 milhões em exportações e crescimento de 43%, seguido pelo suco de limão, que somou US$ 87 milhões, alta de 14%. O suco de laranja e as laranjas frescas também tiveram forte avanço, com US$ 32 milhões (+97%) e US$ 24 milhões (+64%), respectivamente. Atualmente, a Argentina ocupa a 15ª posição entre os maiores produtores de laranjas frescas e a 18ª em tangerinas.O segmento de óleos essenciais cítricos também contribuiu para o bom desempenho. O óleo essencial de limão foi negociado a US$ 23.320 por tonelada, o de outros cítricos a US$ 26.857/ton e o de laranja a US$ 15.630/ton. Esses produtos têm ampla aplicação nas indústrias alimentícia, de bebidas e de cosméticos.O avanço é atribuído a esforços de toda a cadeia produtiva aliados a medidas governamentais para facilitar o comércio exterior. Entre elas, estão a abertura de novos mercados - como o chileno para o limão argentino -, a eliminação da exigência de autorização de colheita, a simplificação de normas de embalagem, a redução de tarifas de importação de insumos e bens de capital e a digitalização do registro de estabelecimentos ligados ao setor.Com essas mudanças, o país busca reduzir custos, aumentar a competitividade e consolidar a relevância da citricultura argentina no cenário internacional.*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

