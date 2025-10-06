Topo

Notícias

Ex-assessor de Moraes diz que audiência na Justiça italiana foi 'fantástica'

São Paulo, 06

06/10/2025 16h21

O ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Eduardo Tagliaferro, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 6, para comentar a audiência na Justiça italiana, classificando a experiência como "fantástica". Ele é alvo de um pedido de extradição formulado por Moraes e despachado para a Itália pelo Ministério da Justiça brasileiro.

"Quero, primeiramente, agradecer a todos pelo apoio, pelas palavras de carinho, pelas mensagens, e-mails e orações. Quero avisar que estou indo embora e que a audiência foi fantástica. O juiz me recebeu muito bem, foi ótimo. Agora, seguimos na luta, por todos que estão na Polônia, nos Estados Unidos Vamos continuar lutando pela nossa liberdade", disse Tagliaferro nas redes sociais.

Na semana passada, Tagliaferro foi detido pela polícia local, mas liberado no início da tarde do mesmo dia. "Eu já esperava por isso, mas tudo foi conduzido com calma e tranquilidade. Na verdade, foi o rito correto, feito na Itália e não o rito 'mágico' do Alexandre de Moraes", afirmou o ex-assessor em entrevista ao programa Figueiredo Show.

Ele também aproveitou o momento para destacar que nem mesmo os policiais sabiam ao certo o que estava acontecendo na ocasião. "Os oficiais chegaram a me pesquisar na internet para entender o que estava acontecendo, porque aqui na Itália ninguém sabe de nada. Então, me verificaram online. Em certo momento, chegaram até a me enaltecer dentro da unidade policial", relatou.

O ex-assessor é alvo de um pedido de extradição do governo brasileiro, após determinação do ministro Alexandre de Moraes, devido ao vazamento de conversas entre seus assessores.

Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pelos crimes de violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação sobre organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Como nosso sistema imunológico evita atacar o próprio organismo?

Trump anuncia tarifa de 25% sobre caminhões importados pelos EUA a partir de novembro

Egiptólogo Khaled el Enany é nomeado diretor-geral da Unesco

Exportações em setembro caíram 20,3% para os EUA e cresceram 14,7% para a China

Ex-assessor de Moraes diz que audiência na Justiça italiana foi 'fantástica'

USP defende professor detido por atirar chumbinho perto de sinagoga nos EUA

Secretaria da Saúde propõe incorporação da Furp ao Instituto Butantan

Cármen Lúcia manda Lula e Alcolumbre explicarem mudanças na Ficha Limpa

Boom dos cigarros eletrônicos chegou às crianças, diz OMS

Balança comercial tem superávit de US$ 2,99 bilhões em setembro

Metanol, trem até Campinas e adesivo em placas: o que deu o que falar em SP