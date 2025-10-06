Topo

Notícias

EUA: em nova votação, Senado rejeita proposta orçamentária; paralisação do governo é mantida

São Paulo, 06

06/10/2025 21h04

O Senado dos EUA rejeitou, em nova votação, a proposta orçamentária que encerraria a paralisação do governo EUA, em votação encerrada na noite desta segunda-feira, 6. O fracasso acontece após o presidente norte-americano, Donald Trump, dizer que "as negociações com os democratas sobre os planos de saúde estão em andamento".

Nem a medida proposta pelo Partido Republicano nem a proposta do Partido Democrata chegaram perto de obter os 60 votos necessários para avançar.

Os democratas estão exigindo que o Congresso estenda os benefícios de saúde, enquanto os republicanos tentam esgotá-los com a votação diária do projeto de lei aprovado pela Câmara que reabriria o governo temporariamente, principalmente nos níveis de gastos atuais.

*Com informações da Associated Press.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Lula: Conversa com Trump foi 'muito amigável' e encontro será marcado

Maduro diz que 'grupo terrorista local' planejava plantar explosivos na embaixada dos EUA em Caracas

Trump afirma estar disposto a invocar lei para mobilizar Exército nos EUA

Justiça do RJ condena ex-governadores Pezão e Cabral por corrupção

Zema diz que Lula e o PT são os verdadeiros adversários da direita

Eduardo Bolsonaro comenta escolha de Rubio para negociações com Brasil: 'Nos ajuda' e 'golaço'

Autoridades de saúde dos EUA pedem separação das vacinas combinadas contra sarampo

PSG contradiz relatório médico da seleção francesa sobre Barcola

Brasil tem 17 casos confirmados de intoxicação por metanol e 200 em investigação

'Se falsificarem Coca-Cola, vou me preocupar', diz Tarcísio sobre bebidas

Defesa Civil de SP emite alerta para temporais e quedas de temperatura