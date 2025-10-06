'Estou destruída, parece que tomei a cachaça desse mundo todo', disse vítima de metanol

Uma das vítimas de intoxicação por metanol em São Bernardo do Campo (SP) descreveu em áudios a evolução de seu quadro, antes de ser internada em estado crítico.

"Estou destruída. Destruída. Parece que tomei a cachaça desse mundo todinho", diz Bruna Araújo de Souza em uma mensagem de voz a uma amiga obtida pela TV Globo. Ela havia bebido vodca em um show de pagode. A fala foi feita na manhã do dia seguinte. Bruna relatou ter passado o dia vomitando. À noite, gravou um novo áudio: "Sensação horrível. Nossa... parece que vou desmaiar. Não consigo nem olhar para a tela do celular".

Bruna está internada desde 29 de setembro no Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O diretor da unidade, Fábio Silveira Araújo, afirmou que ela já deu entrada em estado grave. "Atualmente o estado dela é bem crítico. Todo suporte foi muito rápido, mas devido à gravidade que ela chegou não temos conseguido ter o êxito que esperávamos", disse o médico ao Fantástico.

"Ela é uma pessoa maravilhosa, uma mulher batalhadora. Eu quero que ela saia desse hospital e possa retomar a rotina dela", declarou ao programa Karen Araújo de Souza, a irmã de Bruna.

Mortes e casos notificados no Brasil

O Ministério da Saúde confirmou 225 registros de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica no Brasil. O número, divulgado neste domingo, 5, considera casos investigados e confirmados reportados pelos estados e consolidados pelo governo federal.

Em todo o País, são 16 casos confirmados. Os outros 209 ainda estão sob investigação em 13 estados - Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rondônia, São Paulo, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba e Ceará. Bahia e Espírito Santo tiveram os casos registrados descartados.

O Ministério da Saúde também informou que 15 mortes foram notificadas. Duas mortes foram confirmadas em São Paulo. Há ainda 7 casos no Estado sob investigação, assim como três em Pernambuco, um no Mato Grosso do Sul, um na Paraíba e um no Ceará.

Intoxicação por metanol em São Paulo

O Estado de São Paulo concentra a maior parte das notificações, entre 14 confirmadas e outras 178 em investigação.

A primeira morte confirmada foi a de um homem de 54 anos, no dia 15 de setembro. Depois, neste sábado, 4, a Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou a segunda vítima, um homem de 46 anos. Ambos eram da capital paulista.

A capital é a cidade com o maior número de registros - são 85 suspeitos e 11 confirmados. São Bernardo do Campo vem na sequência, com 45 casos - 44 suspeitos e um confirmado.

Outros casos foram confirmados em Guarulhos e Itapecerica da Serra. Fora do estado de São Paulo, os outros dois casos já confirmados fora do Estado foram registrados em Curitiba.

Quais são as orientações para os consumidores ao comprar bebidas, segundo o Procon-SP?

- Procure estabelecimentos conhecidos ou dos quais tenha referência;

- Desconfie de preços muito baixos - no mínimo podem indicar alguma falha como sonegação e adulteração, por exemplo;

- Observe a apresentação das embalagens e o aspecto do produto: lacre ou tampa tortos ou "diferentes", rótulo desalinhado ou desgastado, erros de ortografia ou logos com "variações", ausência de informações como CNPJ, endereço do fabricante ou distribuidor, número do lote, e outra imperfeição perceptível;

- Ao notar alguma diferença, não fazer testes caseiros como cheirar, provar ou tentar queimar a bebida. Essas práticas não são seguras nem conclusivas;

- Fique atento a sintomas após o consumo: visão turva, dor de cabeça intensa, náusea, tontura ou rebaixamento do nível de consciência, isso pode indicar intoxicação por metanol ou por bebida adulterada;

- Busque atendimento médico imediato: se houver qualquer sintoma suspeito, o consumidor deve procurar urgência médica sem demora;

- Comunique as autoridades competentes: Disque-Intoxicação (0800 722 6001, da Anvisa) para orientação clínica/tóxica; Vigilância Sanitária local (municipal ou estadual); Polícia (civil); Procon (órgão de defesa do consumidor); quando aplicável, outros órgãos relacionados (Ministério da Agricultura, etc);

- Exija sempre a nota fiscal ou comprovação de origem: documento precisa ter todas as informações de identificação do fornecedor e da compra, isso ajuda na rastreabilidade do produto e é uma garantia para o consumidor em eventual reclamação.

O Procon-SP, que já fiscaliza estabelecimentos que vendem bebidas como bares, restaurantes e adegas, bem como casas noturnas e supermercados, disse ainda que vai intensificar suas ações de forma integrada com equipes do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), da Polícia Civil do Estado paulista.

A Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) também traz dicas para o consumidor:

- Ao comprar uma garrafa de bebida alcoólica, o consumidor deve estar atento ao lacre de segurança, o estado do rótulo e a vedação da tampa;

- Vale checar também o registro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que rastreia todo o processo de produção e comercialização das bebidas, e precisa estar no rótulo;

- O consumidor deve checar também a presença de um selo do Imposto de Produto Industrializado (IPI), que deve estar presente;

- Todas as bebidas internacionais vendidas no Brasil apresentam, obrigatoriamente, informações em português no rótulo. Vale conferir;

- Uma outra dica é desconfiar do preço. Bebidas consideradas caras (como gim, uísque e vodka importados) sendo vendidas a preços muito abaixo do normalmente praticado devem funcionar como alerta;

- Em bares e restaurantes, se houver alguma desconfiança, vale pedir que o garçom sirva a bebida na frente do consumidor;

- Na hora de beber, confira se a bebida apresenta odor, gosto e coloração alterados. O metanol tem cheiro de álcool comum e é incolor. Mas quando acrescentado a uma bebida alcoólica, altera completamente o sabor.

Atendimento médico deve ser feito o mais rápido possível

De acordo com o governo estadual, o paciente com quadro incomum após ingestão de bebida alcoólica deve procurar atendimento médico imediato, para realizar exames laboratoriais e avaliação oftalmológica.

Os sintomas de alerta são: dores abdominais intensas, tontura e confusão mental.

O socorro em até 6 horas após o início dos sintomas é fundamental para evitar o agravamento do quadro clínico do paciente.