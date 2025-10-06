Topo

Notícias

"Estamos muito otimistas", diz Alckmin após conversa de Lula e Trump

06/10/2025 15h39

Ganha-ganha

Em relação às tarifas impostas pelo governo norte-americano sobre as exportações de produtos brasileiros, Alckmin entende que a conversa renderá próximos passos, mas disse que é necessário "aguardar".

Na conversa, segundo Alckmin, Lula disse que as sanções contra autoridades brasileiras não são justas e que o tema deveria ser rediscutido. "Nós somos muito otimistas que vamos avançar para o ganha-ganha, nessa relação com investimentos recíprocos e equacionamento da questão tarifária", acrescentou. 

Alckmin disse que não está agendada uma nova reunião entre os representantes dos governos do Brasil e dos Estados Unidos. 

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

USP defende professor detido por atirar chumbinho perto de sinagoga nos EUA

Secretaria da Saúde propõe incorporação da Furp ao Instituto Butantan

Cármen Lúcia manda Lula e Alcolumbre explicarem mudanças na Ficha Limpa

Boom dos cigarros eletrônicos chegou às crianças, diz OMS

Balança comercial tem superávit de US$ 2,99 bilhões em setembro

Metanol, trem até Campinas e adesivo em placas: o que deu o que falar em SP

Grupo oferecia R$ 50 por sangue de gatos de rua no interior de SP

STF tem 4 votos para manter Moro como réu por calúnia contra Gilmar Mendes

EUA suspendem sanções contra ex-presidente do Paraguai Cartes

Bashar al-Assad foi hospitalizado em Moscou após envenenamento, diz ONG síria

Candidatos ligados a Lula e Bolsonaro têm disputa apertada pelo Senado por SP, mostra pesquisa