Especialistas reduzem previsão para dólar em 2025 e 2026, mostra Focus

06/10/2025 09h02

SÃO PAULO (Reuters) - Analistas reduziram na pesquisa Focus suas projeções para o dólar neste ano e no próximo, mantendo praticamente inalteradas as expectativas para os outros principais indicadores econômicos brasileiros, mostrou a pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira.

O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, apontou que a expectativa para o dólar ao fim de 2025 é agora de R$5,45, e para 2026 foi a R$5,53. Na semana anterior, os cálculos eram de R$5,48 e R$5,58, respectivamente.

O levantamento mostrou ainda leve ajuste para baixo de 0,01 ponto percentual na estimativa para a alta do IPCA este ano, a 4,80%, enquanto que para o próximo ano segue a projeção de avanço de 4,28%.

O centro da meta oficial para a inflação é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), as estimativas de crescimento seguem em 2,16% e 1,80%, respectivamente, em 2025 e 2026.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda que não houve alterações nas perspectivas para a política monetária, com a taxa básica de juros Selic estimada em 15,0% e 12,25% neste ano e no próximo.

(Por Camila Moreira)

