Embraer amplia termos da oferta de aquisição de notas após forte participação inicial

06/10/2025 09h21

SÃO PAULO (Reuters) - A Embraer informou nesta segunda-feira que aceitou US$600 milhões em ofertas de aquisição antecipadas para duas séries de notas em circulação e que estenderá o mesmo prêmio a todas notas que forem apresentadas até a data de vencimento.

As notas em circulação são emitidas pela Embraer Netherlands Finance e administradas pela Morgan Stanley & Co. LLC, disse a fabricante brasileira de aviões.

A Embraer oferecerá agora a contraprestação total, incluindo um prêmio de US$50 por cada US$1.000 do principal, para todas as notas apresentadas até a data de vencimento de 21 de outubro. A recompra segue a oferta da Embraer Finance de US$1 bilhão em notas sênior não garantidas com vencimento em 2038 e taxa de 5,4%, com preço fixado em 22 de setembro.

(Reportagem de Isabel Teles)

((Tradução Redação Barcelona))

