Em conferência, jovens debatem propostas para levar à COP30

COP da implementação

A 6ª CNIJMA é um dos eventos preparatórios à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), que será realizada em Belém, em novembro, sob a liderança do governo brasileiro.

O ponto de vista das crianças e dos adolescentes durante a Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, nesta semana, será levado ao Balanço Ético Global (BEG), no centro da COP30.

"A voz das crianças será levada para o Balanço Ético Global, que será apresentado na COP30, na versão que elas mesmas fizeram. Ao mesmo tempo, que [as propostas concretas] estão sendo levadas para negociadores, para tomadores de decisão, da forma adequada em que isso pode ser feito."

"São as crianças e os jovens que estão jogando na frente dos adultos para dizer que não dá para continuar sem fazer o que precisa ser feito. Por isso, a COP30 está ligada a essa conferência [infantojuvenil]."

A ministra entende que a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas, pela primeira vez na Amazônia brasileira, será a COP da implantação de medidas que são discutidas desde a Rio92, 33 anos antes.

"Nós já tomamos decisões muito importantes em relação a viabilizar recursos na ordem de R$1,3 trilhão; de triplicar a energia renovável; de duplicar a eficiência energética, de fazer a transição para o fim do desmatamento e do uso de combustível fóssil. As decisões políticas já foram tomadas. A maior parte das respostas técnicas já existem. O que precisa é o compromisso político e ético de fazer com que essas decisões sejam implementadas. Por isso, o presidente Lula tem dito que essa tem que ser a COP da verdade."

6ª Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agênc

Mobilização nacional

A 6ª Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente será realizada até sexta-feira (10) e envolve, sobretudo, estudantes de 11 a 14 anos matriculados em turmas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, que podem ser delegados do evento.

Desde o primeiro semestre, a 6ª CNIJMA mobilizou?8.732 escolas, em?2.307 municípios brasileiros. Entre essas,?1.293 escolas estavam localizadas em áreas de risco socioambiental?e?158?atendiam estudantes com deficiência (PCDs).

O MEC ainda contabiliza o envolvimento de 1.478 escolas da zona rural,?186 indígenas?e?139 quilombolas, de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal.??

A programação da etapa nacional conta com atividades culturais, gincanas, oficinas,?painéis e diálogos com adultos, entre outros, até sexta-feira.

O evento foi organizado pelos ministérios da Educação (MEC) e do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).