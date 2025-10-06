Topo

EDF power solutions diz que estuda possibilidade de abrir capital no Brasil

06/10/2025 13h12

SÃO PAULO (Reuters) - A EDF power solutions está estudando a possibilidade de abrir capital de subsidiárias na América do Norte e no Brasil como parte de sua estratégia de desenvolvimento internacional, afirmou a companhia de origem francesa em nota.

O grupo se posicionou após a Reuters publicar reportagem dizendo, com base em fontes, que a empresa busca até R$2 bilhões com a venda de uma usina termelétrica no Rio de Janeiro, em processo que atraiu potenciais compradores como a Âmbar Energia, da holding J&F da família Batista. A EDF não fez comentários específicos sobre a venda da usina.

A empresa disse que a possibilidade de abertura de capital de subsidiárias está alinhada à "ambição do grupo para 2035" e que a iniciativa "visa apoiar o crescimento do portfólio de projetos, reforçando nossa capacidade de investir a longo prazo e mantendo nossa ambição industrial".

A marca EDF power solutions foi lançada neste ano no país como integração das equipes que antes atuavam como EDF Brasil e EDF Renewables. Com negócios em geração, transmissão e soluções de energia, a empresa detém 2,7 gigawatts (GW) de capacidade instalada em projetos de fontes térmica a gás, hídrica, eólica e solar.

(Por Letícia Fucuchima)

