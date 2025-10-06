É falso que Brasil registrou casos de Coca-Cola contaminada por metanol

É falso que existam casos de contaminação por metanol em lotes de Coca-Cola no Brasil.

Conteúdo com a desinformação circula nas redes sociais. Uma das peças enganosas utiliza um vídeo manipulado por inteligência artificial da jornalista Renata Vasconcellos, dando a entender que a "notícia" teria sido anunciada pelo Jornal Nacional. O telejornal, porém, nunca veiculou esta reportagem. Outras postagens semelhantes também utilizam diferentes vídeos alterados por IA com o mesmo teor alarmista.

Não há informações sobre bebidas não alcoólicas com metanol. A Coca-Cola desmentiu os posts desinformativos e afirmou que nenhum dos seus produtos está relacionado aos recentes casos de adulteração de bebidas ocorridos no país. O Ministério da Saúde foi procurado para comentar o caso, mas não respondeu.

O que está circulando

Não há registro de contaminação de lotes de Coca-Cola por metanol no Brasil Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Instagram

Vídeo com a mensagem "Coca-Cola contaminada por metanol por todo Brasil" traz Renata Vasconcellos narrando uma suposta reportagem que teria sido veiculada no Jornal Nacional. Em tom de alerta, ela "afirma" que "já são mais de 40 vítimas e oito mortos" e que a Coca-Cola e o governo federal estariam analisando os casos. Postagens semelhantes dizem que a polícia estaria investigando possíveis lotes de refrigerantes contaminados.

Por que é falso

Casos de intoxicação foram registrados após consumo de bebidas alcoólicas. Até o momento, todos os casos investigados envolvem diferentes tipos de destilados, como gim, uísque e vodca. O metanol pode aparecer em qualquer bebida com álcool, com maior probabilidade para aquelas de teor alcoólico mais elevado.

Ministério da Saúde não comentou caso. O UOL Confere entrou em contato com a pasta para comentar o conteúdo dos posts, mas não obteve retorno. O texto será atualizado caso haja uma resposta.

Coca-Cola negou contaminação por metanol em seus produtos. Em nota ao UOL Confere, a empresa afirmou que "são falsos os vídeos que circulam nas redes sociais associando a Coca-Cola a bebidas adulteradas com metanol". "Não existe qualquer relação entre nossos produtos e os casos mencionados, nem há nenhuma investigação em andamento sobre a companhia. Reafirmamos que todas as nossas bebidas seguem rigorosos padrões de qualidade e segurança e são 100% seguras para consumo". A empresa também postou comunicado em suas redes sociais (aqui e abaixo).

Vídeo de Renata Vasconcellos foi manipulado por IA. O UOL Confere submeteu o vídeo compartilhado pelas publicações enganosas à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de manipulação digital. A ferramenta indicou 99,7% de possibilidade de o áudio da jornalista ter sido adulterado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial (abaixo).

Hive Moderation apontou 99,7% de possibilidade de vídeo compartilhado por posts falsos ter sido adulterado por IA Imagem: Reprodução

JN não veiculou suposta notícia sobre Coca-Cola contaminada. Uma busca tanto nas edições anteriores do Jornal Nacional (aqui) como uma pesquisa no Google por possíveis notícias referentes ao suposto caso (aqui) não trouxeram resultado. Caso fosse verdadeira, a questão teria sido amplamente noticiada pela imprensa, com grande repercussão pelo país e manifestações de diversas fontes oficiais.

Tarcísio de Freitas negou adulteração na Coca-Cola. Em entrevista coletiva hoje sobre os casos registrados de intoxicação por metanol, o governador de São Paulo citou nominalmente a bebida. "No dia em que começarem a falsificar a Coca-Cola, eu vou me preocupar. Ainda bem que ainda não chegaram nesse ponto", disse (aqui e abaixo).

Conteúdos falsos sobre contaminação por metanol circulam pelas redes sociais. O UOL Confere e outras agências de checagem desmentiram publicações semelhantes, como posts ligando os casos ao fim do Sicobe (aqui), um hospital de São Paulo teria registrado vinte casos de intoxicação (aqui e aqui), contaminação de lotes da cerveja Heineken (aqui), anúncio de 39 mortes no Jornal Nacional (aqui e aqui), alerta do Paraguai para risco de bebidas compradas do Brasil (aqui), recomendação do chefe de um hospital de Belo Horizonte para não se consumir qualquer bebida alcoolica (aqui) e uma suposta contaminação de água em um reservatório de Itu (SP) (aqui).

Brasil tem 16 casos confirmados de intoxicação por metanol. Segundo dados divulgados ontem pelo Ministério da Saúde, a pasta ainda investiga 209 casos suspeitos, a maioria (178) no estado de São Paulo. Dos casos confirmados, 14 foram registrados em SP e dois no Paraná. Até agora, duas mortes foram confirmadas, ambas em São Paulo. O ministério analisa outros 13 óbitos suspeitos em São Paulo (7), Pernambuco (3), Mato Grosso do Sul (1), Paraíba (1) e Ceará (1).

