Topo

Notícias

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 15,3 milhões; veja números sorteados

Getty Images
Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL

06/10/2025 20h14

A Dupla Sena realizou hoje o sorteio do concurso 2869.

O que aconteceu:

No primeiro sorteio, as dezenas foram 17-18-27-30-31-42.

Relacionadas

Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 20 milhões; confira dezenas

+ Milionária: Prêmio acumula e vai a R$ 172 milhões; veja números e trevos

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 32 milhões; veja números e time

No segundo sorteio, saíram os seguintes números: 05-11-15-19-23-27.

O prêmio estimado é de R$ 15,3 milhões.

A Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que o fizer, o texto será atualizado.

Quanto custa apostar na Dupla Sena?

Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 3, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 50. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 21. No cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 15.015.

E quais são as minhas chances de ganhar na Dupla Sena?

Isso também varia de acordo com a quantidade de dezenas na sua aposta. Com a menor (R$ 3), de seis números, a chance de acertar todas as bolinhas de algum dos dois sorteios é de uma em 15.890.700. Jogando uma dezena a mais (R$ 21), a probabilidade aumenta. Passa a ser de uma em 2.270.100. Quem estiver disposto a pagar mais de R$ 15 mil na aposta com 15 dezenas terá uma chance em 3.174 de cravar algum dos dois sorteios e levar algum dos maiores prêmios.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Colômbia concedeu 'incentivo perverso' a guerrilheiros para negociar, diz defensora de Direitos Humanos

Laudo aponta presença de metanol em bebidas apreendidas em duas distribuidoras em SP

Morre mulher internada após tomar drink com metanol, diz prefeitura de SBC

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão; confira dezenas sorteadas

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 15,3 milhões; veja números sorteados

Com prêmio acumulado de R$ 1,7 milhão, veja números sorteados da Lotomania

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 24,1 milhões; confira dezenas

Especialistas explicam sobre o tempo que os efeitos do metanol demoram para aparecer

Carlos Bolsonaro critica discurso de 'união da direita' e cita falta de apoio ao pai

Primeira rodada de diálogos entre Hamas e mediadores termina com "atmosfera positiva", segundo meios ligados ao Egito

Não há casos de contaminação da cerveja Heineken por metanol no Brasil