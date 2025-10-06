Topo

Aeroporto na Noruega tem voos suspensos após presença de drones

Aeroporto de Oslo, na Noruega
A presença de drones perto da pista do aeroporto de Oslo, na Noruega, fez com que pousos e decolagens fossem cancelados na madrugada de hoje.

Ao menos um avião precisou aguardar no ar para pousar, segundo a Avinor, responsável pela operação do aeroporto. O avistamento de drones aconteceu por volta da meia-noite, segundo a agência de notícias Reuters.

Funcionamento estava normalizado na manhã de hoje, sem que nenhum voo precisasse ir para aeroportos alternativos. Ninguém foi preso e a polícia investiga o ocorrido.

Avistamento acontece pouco mais de uma semana após o mesmo aeroporto ser fechado por horas por causa da presença de drones. Em 23 de setembro, drones invadiram o espaço aéreo do aeroporto e voos precisaram ser redirecionados a outros aeroportos da região por causa dos riscos de acidente.

Presença de drones tem impactado funcionamento de aeroportos europeus. Dinamarca e Alemanha estão entre os países que precisaram fechar aeroportos por causa de sobrevoos de drone neste mês.

No Brasil, o aeroporto de Guarulhos (SP) também precisou fechar para pousos momentaneamente em junho por causa da presença de drones. Na ocasião, traficantes usavam o equipamento para monitorar a presença da polícia do aeroporto e tentar transportar quase 500 kg de cocaína.

